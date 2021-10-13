Нурмагомедов отреагировал на вручение медали избитому дагестанцами Ковалеву



Боец смешанных единоборств (ММА) и бывший чемпион UFC, Хабиб Нурмагомедов отреагировал на вручение медали Роману Ковалеву, которого избили уроженцы Дагестана в московском метро. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Нурмагомедов опубликовал в соцсети фотографию одного из своих соперников по октагону, ирландского бойца Конора Макгрегора, и оставил под снимком надпись: «Где моя медаль от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».

Ранее Бастрыкин наградил Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага». Россиянин заступился в метро за девушку, которую оскорбляли трое дагестанцев. Из-за этого приезжие избили его ногами. Сейчас Ковалев находится в больнице с переломами костей лица и носа.

Два года назад у гостиницы «Ритц-Карлтон» в Москве, где остановился Макгрегор, собрались несколько десятков дагестанцев, возмущенных унизительными высказываниями ирландца о Нурмагомедове и своей республике. Тогда к отелю стянули силовиков.