Путин обратился к азербайджанским спецслужбам

Президент России Владимир Путин призвал использовать потенциал разведслужб государств-участников СНГ для защиты пространства СНГ от новых угроз.

Об этом говорится в приветствии главы российского государства участникам открывшегося в среду в Москве XVII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, передает ТАСС.

Приветствие зачитал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Возглавляемые вами службы и ведомства обладают серьезными оперативными, техническими и кадровыми возможностями, и сегодня важно максимально использовать этот мощный потенциал для надежной защиты наших государств, всего Содружества от внутренних и внешних угроз», — говорится в обращении Путина.

В первую очередь, отметил президент России, для борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональными криминальными группировками, незаконным оборотом оружия, киберпреступностью и наркобизнесом, контрабандой и нелегальной миграцией.

«В реализации этих задач крайне востребована скоординированная, системная работа по всем ключевым направлениям, постоянный обмен информацией, проведение совместных операций», — отмечается в приветствии.

«Вам предстоит обсудить широкий круг актуальных вопросов, связанных с обеспечением безопасности суверенитета и национальных интересов стран СНГ, поделиться опытом и новыми наработками, проанализировать текущую обстановку в мире и в Евразийском регионе, дать прогнозы на будущее», — отметил президент, выразив уверенность, что принятые в ходе встречи решения послужат укреплению мира и стабильности на пространстве СНГ, будут содействовать дальнейшему поступательному развитию наших стран.

Как сообщил Сергей Нарышкин, на совещание прибыли делегации девяти спецслужб стран СНГ — Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В работе совещания принимают участие секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, директор ФСБ Александр Бортников.