Очередной армянский сепаратист объявлен в Грузии персоной нон грата

Армянский боевик Гагик Гиносян объявлен в Грузии персоной нон грата. Об этом с возмущением голосят СМИ Армении.

Биография у Гиносяна «богатая». Он участвовал и в первой, и во второй карабахских войнах, входил в банду Леонида Азгалдяна, которую АрмСМИ пышно именуют «отрядом «Освободительная армия»», затем — в «отряд особого назначения «Орлы-смертники»». В октябре 2020 года у Гагика Гиносяна в грузинской Джавахетии скончалась мать. Сын на похороны не приехал — был слишком занят войной с Азербайджаном. Потом тоже не сподобился — по официальной версии, из-за закрытых границ. Собрался прибыть только на годовщину. Но тут власти Грузии просто не впустили его в страну, добавив, что он является в Грузии нежелательной персоной. Сам Гиносян жалуется в интервью: «По неизвестным причинам. Причину не назвали даже нашим официальным представителям. Они говорят: мы не обязаны представлять вам причину, можете обращаться в суд. Я спрашиваю: если дело дойдет до суда, смогу ли я присутствовать на этом судебном процессе, мне говорят, нет, у вас есть представитель, пусть он присутствует». Он подтвердил,что обратился сначала в министерство образования, науки, культуры и спорта, которое в свою очередь обратилось в МИД Армении, однако министерству иностранных дел был дан практически такой же ответ: Гагик Гиносян – нежелательная персона.

Поясним. Согласно международному праву, любая страна имеет полное право не впустить к себе любого иностранца без объяснения причин. А многие армяне Джавахетии, напомним, уже давно поспешили выправить себе гражданство Армении, и, следовательно, тоже подпадают под действие этого правила.

Тем более понятны мотивы властей Грузии, которые вполне трезво оценивают риск сепаратизма среди армян Джавахетии и менее всего намерены впускать на свою территорию профессиональных боевиков, во всех смыслах слова вооруженных карабахским опытом.

Более того, напомним: в 2019 году в рамках подготовки визита в Армению премьер-министра Грузии из Армении в Грузию гнаправилась группа журналистов — для интервью с коллегами, гражданскими активистами и правозащитниками во все той же Джавахетии. Но армянскую пишущую братию развернули обратно на КПП «Ниноцминда». Объяснив все просто: «Ситуация поменялась».

Более того, «шлагбаум» перед Гагиком Гиносяном опустили на показательном фоне. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о намерении создать собственную посредническую платформу между Баку и Ереваном. Он уже посещал Азербайджан, а 9 октября 2021 года побывал в Армении.

И если на этом фоне власти Грузии отказались впустить в страну Гагика Гиносяна, это не просто забота о безопасности и спокойствии у себя дома, а прежде всего жёсткий месседж, направленный властям соседней Армении. Грузия намерена строить добрососедские отношения с Арменией, она готова взять на себя роль посредника между Баку и Ереваном, но инфильтрацию боевиков и провокационные сепаратистские игры на своей территории власти Грузии будут пресекать.

Хорошо, если в Армении это поймут вовремя.

Нурани