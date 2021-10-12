Дутерте призвал прививать сомневающихся в вакцинации во сне



Президент Филиппин призвал во сне прививать от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации, сообщила газета Inquirer.

«Я знаю многих людей, которые все еще сомневаются. Это проблема, те люди, которые не хотят быть привитыми. Поэтому мы найдет их в ваших барангаях (кварталах). Войдем к ним домой и привьем их, пока они спят, и всё», — приводит газета слова Дутерте.

«Давайте вакцинировать их по ночам», — предложил филиппинский лидер. Тем, кто уже привит, он рекомендовал носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы не распространять COVID-19.

По официальным данным на 10 октября, полностью вакцинированы от коронавируса 23,1 миллиона жителей Филиппин.