«Территория Азербайджана – не плацдарм для разведцелей против Ирана»: ГПС опровергла генерала Гударзи

Утверждения о том, что территория Азербайджана используется в разведывательных целях против Ирана, являются ложью. Об этом сообщает Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана, комментируя интервью командующего погранвойсками дисциплинарных сил Ирана генерал-майора Али Гударзи.

«Несмотря на то, что между азербайджанскими и иранскими пограничниками регулярно проводятся рабочие встречи и обмен информацией на разных уровнях, до сих пор азербайджанской стороне не было предоставлено никакой информации и фактов относительно озвученных в интервью утверждений.

В настоящее время оперативная обстановка на государственной границе с Ираном стабильна и находятся под полным контролем пограничных органов Азербайджана.

Учитывая вышесказанное, рекомендуем иранским чиновникам быть более ответственными, призывая их избегать распространения ложной и клеветнической информации», – заявили в ГПС.