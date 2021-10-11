74 удара плетью получат активисты в Иране за поддержку Азербайджана

Суд в Иране вынес решение в отношении 12 активистов, которые 28 сентября прошлого года провели в парке Джирал иранского Ардебиля акцию в знак поддержки азербайджанской армии в период второй Карабахской войны. Участники акции, напомним, также выступили против помощи Тегерана Еревану.

Как передает Minval.azсо ссылкой на иранские СМИ, Гусейн Балахани, Аскер Акберзаде, Мустафа Парвин, Муртаза Парвин, Муджтаба Парвин, Гамид Гейдари, Мухаммед Джолани, Саджад Джолани, Субхан Бахши, Мехти Хушменд, Парвиз Сияби и Бахман Хейрджу приговорены к 7 месяцам и 16 дням тюрьмы по обвинению «в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов».

Активистам также назначено еще одно наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев и 16 дней и 74 удара плетью за «грубое нарушение общественного порядка».