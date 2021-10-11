Азербайджан спасает Европу от «холодной катастрофы»

Будут ли расширены поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору? Сегодня этот вопрос в центре внимания экспертного сообщества и на Южном Кавказе, и в странах Евросоюза. Неудивительно: цены на газ в Европе продолжают бить рекорды. Еще несколько дней назад они приближались к рекордным 1900 долларов за тысячу кубометров. Затем немного опустились — почти до 1000, затем вновь превысили 1200 долларов…СМИ обсуждают пустые газовые хранилища, прогнозы, что зима будет холодной, и учат сограждан, как им спасаться от «холодной катастрофы». Поиска дополнительных источников газа на этом фоне следовало ожидать. А Азербайджан— это не просто новая «труба», а именно новый источник газа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще несколько дней назад в интервью испанскому агентству EFE прокомментировал возможность расширения поставок газа по ЮГК. Как отметил глава государства, «если у европейских потребителей возникнет дополнительная потребность, то мы должны начать переговоры. Потому что вначале надо продать газ, а затем добывать его. Обычно последовательность действий в газовом бизнесе такова». В то же время президент отметил, что нарастить поставки уже к нынешней зиме «с технической и коммерческой точек зрения невозможно. Остаются всего один или два месяца. Однако если начнем сейчас, то, думаю, до очередной зимы мы будем готовы». Затем, принимая верительные грамоты нового представите ЕС в Азербайджане Петра Михалко, Ильхам Алиев подтвердил: Азербайджан будет работать с ЕС, чтобы увеличить количество стран-потребителей своего газа.

Здесь, пожалуй, нужны подробности. Газовый рынок устроен таким образом, что больших свободных объемов «голубого топлива» здесь не бывает в принципе. Газ уже к моменту бурения эксплуатационных скважин бывает полностью «законтрактован». А значит, в случае острого кризиса возможностей «закрыть брешь» существенно меньше, чем казалось бы.

Но…

Нынешний кризис на энергетическом рынке Европы, увы, не стал результатом стечения обстоятельств или роковой случайности. Речь идет о системном сбое. Об этом не очень принято говорить вслух, но одной из его причин стал и слишком ранний (и слишком резкий) отказ от угля, углеводородных энергоносителей и т.д.

Нет, конечно, развитие возобновляемой и «зеленой» энергетики — это перспективный и назревший тренд. Не зря в Азербайджане освобождённые от армянской оккупации земли, наряду с прочими инновационными идеями, должны стать и зоной развития «зеленой» энергетики. Но все это не отменяет простого правила: экономика не терпит административных окриков — неважно, продиктованы ли они социальной демагогией или лозунгами о борьбе с глобальным потеплением. Как оказалось, Грета Тунберг может закатывать показательные истерики даже в зале заседаний Генассамблеи ООН, но при этом Европе очень сложно обойтись не то что без нефти и газа, но даже без угля. Ветряные мельницы, приливные электростанции и солнечные батареи не оправдывают возлагавшихся на них надежд.

А это значит, что прогнозы «постнефтяной эры» лучше, как бы это повежливее, запрятать в дальний угол. И срочно искать новые и надежные источники энергоносителей для Европы. Где Азербайджан представляет особую ценность— это действительно новый источник газа, а не просто новая труба со старых месторождений. Не говоря о том, что в азербайджанской трубе газ не смешан с политикой.

А тут свои тонкости. Нынешний кризис совпал с пиком дискуссии вокруг российского трубопровода «Северный поток-2». И теперь в «Газпроме» открыто злорадствуют по поводу европейских проблем с газом, точнее, без газа. Зампред правления концерта Виталий Маркелов на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2021) поделился с журналистами своими ожиданиями: «Хорошая зима, холодная. Для «Газпрома» будет хорошая зима». Вряд ли речь идет исключительно о ценах на газ — как напоминают эксперты, для России «голубое топливо» уже давно стало и инструментом подкупа, и средством политического давления. Правда, в последнем случае требуется самая малость — не просто присутствие на рынке, а заведомый статус монополиста.

И можно представить себе, насколько «предпочтительнее» выглядели бы сегодняшние позиции РФ на европейском рынке газа, если бы минувшей осенью Армении, как это, по всей видимости, и планировалось, действительно удалось бы реализовать обещанный Тонояном сценарий «новой войны за новые территории», оккупировать Тертер, Гянджу и Барду и перерезать экспортные трубопроводы. Во всяком случае, тот факт, что конфликт начал стремительно «разогреваться» именно после того, как в Азербайджане объявили о планах своего независимого газового экспорта, вряд ли может быть случайным совпадением.

И точно так же не выглядит случайностью, что свою «игру мускулами» в Арктике как раз в то время, когда Норвегия начала строительство трубопровода Baltic Pipe для поставок своего газа на рынок Европы — как раз в те ее регионы, для которых и предназначался «Северный поток-2».

Но в реальности азербайджанский газ уже присутствует на европейском рынке. И его поставки, судя по озвученным месседжам, будут только расширяться. Места, как показывает практика, на европейском рынке хватит всем.

Если, конечно, не подрывать свою репутацию поставщика и не пытаться использовать поставки газа как средство давления на конечных потребителей, как это делала Москва еще в середине нулевых. Так что в нынешнем этапе газовой игры проигравшими могут оказаться не только члены фан-клуба Греты Тунберг.

Нурани