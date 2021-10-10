Алиев: За 30 лет Фонд Хаястан, наверное собрал несколько миллиардов. Но судьба этих денег неизвестна

Согласно административно-территориальному делению Азербайджана, поселок Гадрут является составной частью Ходжавендского района, и в свое время Гадрутский и Мартунинский районы, относившиеся к бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, были объединены – их объединили мы, – и был создан Ходжавендский район. Должен также сказать, что примерно 55-60 процентов бывшего Мартунинского района освобождены от оккупантов, и граждане Азербайджана вернутся и в эти регионы.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

«Глядя на поселок Гадрут, каждый видит, что армяне не считали эти земли родными для себя. Потому что посмотрите, в каком состоянии находится Гадрут. Вы знаете Гадрут, жили, бывали здесь, жили и в близлежащих селах, здесь есть представители нескольких сел. За 30 лет здесь, можно сказать, ничего не изменилось, построены два здания для военнослужащих и отремонтирована одна школа. Все остальные здания остались такими же, какими были. То есть, царила массовая нищета, ничего не сделано. Посмотрите, в каком состоянии находятся дороги, здания. Как вообще человек может жить в некоторых из этих зданий – большой вопрос. Спрашивается, ведь на протяжении 30 лет армянское государство получало миллионы от армян, проживающих за рубежом. Ежегодно они устраивали марафон, каждый год собиралось более ста миллионов долларов. Умножьте это на 30 и посмотрите, какая примерно сумма получается. В настоящее время я совершаю поездки во все эти регионы – был и в Гадруте, и во многих селах Гадрута, и в ходжалинских селах Чанагчи, Сыгнах. И Азых, и Туг, и Сусанлы, и остальные села – все находятся в ужасном состоянии. Сейчас наши строители ездят в некоторые села, проводят анализ, 95 процентов зданий находятся в непригодном состоянии. Куда же ушли собранные миллиарды? Значит, руководство Армении, ее бывшее преступное руководство просто обманывало богатых армян мира и, организовывая марафоны и привлекая эти деньги, расходовало их на себя по собственному усмотрению.

У них есть крупный фонд под названием Хаястан. Для тех, кто не знает, могу сказать, что Хаястан на самом деле означает Армения. Не знаю, почему на английском, русском языках Хаястан называют Арменией, ведь армяне называют себя хаями, а свою страну – Хаястаном, а не Арменией. Это дело историков. Я знаю причину, но, видимо, азербайджанским историкам тоже необходимо следует провести более полноценное исследование. Как я уже сказал, этот фонд Хаястан собрал, наверное, несколько миллиардов. Кроме того, проживающие в Америке богатые армяне создали свои специальные фонды, фонды, принадлежащие членам их семей. За 30 лет, наверное, было собрано, по меньшей мере, несколько миллиардов, но судьба этих денег, как говорится, неизвестна. Потому что если взять все освобождённые места, даже места, где жило армянское население, то там нет никаких признаков развития. Посмотрите, в каком состоянии находится Шуша. Они пытались и сегодня пытаются представить Шушу всему миру как свой город. Если это ваш город, то почему он в таком состоянии?! В Шуше нет ни одного нового здания. Есть два новых здания. Одно из них принадлежало руководителям сепаратистов, а другое – еще одному армянину, проживающему за рубежом. Причем это виллы, частные дома. Нет ни одного здания. Все 17 родников в Шуше осушены. Хорошо, если это ваш город, то почему он в таком состоянии?!» — вопрошает глава государства, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.