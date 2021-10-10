Глава государства: Благодаря врачам количество шехидов не было таким большим



«В поддержку сказанных сегодня вами слов мы должны отметить деятельность врачей, которые проявили самоотверженность во время войны. Действительно, врачи днем и ночью без устали, в тех тяжелых условиях, рискуя своими жизнями, помогали раненым».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительном выступлении во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

Глава государства отметил, что именно врачи являются одной из причин, почему количество шехидов не было таким большим.