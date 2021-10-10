Алиев рассказал о посланной армянами в Гадрут диверсионной группе



«Гадрутская операция как со стратегической, так и с исторической и морально-психологической точек зрения имела большое значение. Сегодня бывший Гадрутский район бывшей Нагорно-карабахской автономной области был полностью освобожден от оккупантов».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

Глава государства отметил, что после завершения войны из Ширакской области Армении в некоторые селы Гадрутского района были направлены специальные диверсионные группы.

«В конце ноября они, пройдя через Лачинский коридор, попали в эти регионы и, как вы знаете, были разоружены и арестованы. Военные, которые не совершали преступлений, были возвращены, а совершившие преступления военные, диверсанты были вынуждены предстать перед судом. То есть, я хочу сказать, что даже после завершения войны, спустя приблизительно 20 дней, две недели после подписания Арменией акта о капитуляции, они попытались атаковать Гадрут. Но Вооруженные силы Азербайджана предприняли необходимые шаги».