Ильхам Алиев: Об этой войне будет написано еще много книг и статей



«Говоря о победе, мы, конечно же, должны отметить солидарность нашего народа. Потому что азербайджанский народ встал за спиной нашей армии, встал за моей спиной, поверил в нас и был уверен, что мы завоюем историческую победу и так и произошло. Азербайджан завоевал историческую победу».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительном выступлении во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

Глава государства отметил, что об этой войне будет написано еще много книг, статей, участники войны будут делиться своими воспоминаниями.