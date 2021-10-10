Ильхам Алиев: Для Карабаха начинается новая эра



«Сегодня первая годовщина освобождения поселка Гадрут от оккупации. Я от всего сердца поздравляю вас и весь азербайджанский народ в связи с этим событием. Отмечать этот день сегодня вместе с вами, я считаю, имеет особое значение. После длительного перерыва мы вновь вернулись в Гадрут — Ходжавенд. Мы вернулись, сражаясь, проливая кровь, обретая шехидов. Пусть Аллах будет милостив ко всем шехидам, ценой их крови, жизней, благодаря храбрости, героизму наших военных мы восстановили историческую справедливость, прогнали оккупантов из наших родных земель и вернулись в родные края».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

Глава государства отметил, что сегодня для Гадрута и всего Карабаха начинается новая эра.