Ильхам Алиев: Никто и ничто не может встать на нашем пути



«Значимость Гадрутской операции заключается в том, что армянское руководство и армянская армия не ожидали, что после Джебраила мы пойдем в направлении Гадрута. Они считали, что мы пойдем в направлении Физули. Несмотря на то, что в Гадруте у них была очень большая живая сила, они нас не ждали. Потому что с военной точки зрения взять Гадрут действительно требовало большой отверженности и профессионализма. Проведя эту операцию, мы еще раз показали Армении и всему миру нашу силу. Мы показали, что никто и ничто не может встать на нашем пути, мы освободим наши земли любой ценой».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности района.

Глава государства отметил, что азербайджанская общественность хорошо знает, что в армянской прессе было достаточно много ложной информации в связи с Гадрутской операцией.