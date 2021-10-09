Иран заявил, что готов участвовать в создании «коридора» через Армению в Грузию

Иран готов принять участие в строительстве новой транзитной дороги в Грузию через Армению. Об этом заявил в субботу заместитель министра дорог и городского развития Ирана Хейрулла Хадеми, передает ТАСС.

«Армения планирует создать новый транзитный маршрут из Ирана в Грузию. Мы заявили о готовности участвовать в строительстве этой дороги», — цитирует его агентство ILNA. По словам чиновника, «речь идет о новом коридоре, помимо дороги, альтернативной шоссе Горис — Капан, по которой стороны также достигли соглашения».

Он отметил, что сегодня существует маршрут, соединяющий иранскую провинцию Восточный Азербайджан с Ереваном. «Около 21 километра этой дороги, согласно последним изменениям, считается частью Азербайджана», — добавил замминистра. По его словам, «азербайджанская сторона за [прохождение] этого короткого участка, на котором только одно КПП, взимает дорожные сборы».

«Нужно как можно скорее создать альтернативный маршрут, чтобы путь больше не проходил через территорию Азербайджана, что также важно для армян и отвечает их запросам», — отметил Хадеми.