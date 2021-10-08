«Вай, ара! Абиделис!»: армяне окрысились на получившего Нобелевскую премию мира главреда «Новой газеты»

Как сообщал ранее Minval.az, сегодня стало известно, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии.

Как только эта новость распространилась в медиа-пространстве, армянские СМИ и телеграм-каналы сразу же ополчились на Муратова. Как оказалось, Нобелевскую премию мира вручили руководителю газеты, которая «занимается не объективным освещением событий или анализом, а провокациями».

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Армяне пишут, что во время 44-дневной войны в Карабахе «Новая газета» занималась «открытой антиармянской пропагандой».

Речь идет о серии разоблачительных репортажей журналиста «Новой газеты» Ильи Азара из Карабаха, за что его лишили аккредитации МИД Армении.

«Газета, позиционирующая себя как правозащитная, попросту игнорирует право армян на самоопределение и получает за это вознаграждение. Очевидно, что миру нужно пересмотреть свои ценности», – негодуют армянские журналисты.