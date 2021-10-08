В Шуше обнаружены боеприпасы

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются мероприятия с целью обнаружения боеприпасов.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского районного отдела полиции совместно с соответствующими структурами Службы государственной безопасности и Агентства по разминированию, на территорию города Шуша и села Дашалты были обнаружены 1 автомат, 3 мины, 30 гранат, 7 установок «Фогот», 12 гранатометных снарядов, 6 минометных снарядов, 11 взрывателей УЗРГМ, 7380 патронов различного калибра и другие боеприпасы.