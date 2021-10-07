В Абшеронском районе учеников без ведома родителей перевели в другую школу

Родители школы № 3 города Хырдалан Абшеронского района недовольны тем, что их дети переведены в школу № 2 города Хырдалан без их ведома. Как сообщили АПА родители учащихся, их дети были приняты в I класс русского сектора школы № 3 города Хырдалан.

За 2 дня до начала занятий родителям сообщили, что их дети будут учиться в школе № 2, а не 3. Родители выразили возмущение, обосновав это тем, что школа расположена далеко от их дома. Однако их заверили, что это носит временный характер.

В ответ на запрос АПА в отделе образования Абшеронского района сообщили, что ученики полной средней школы № 2 города Хырдалана переведены в другую школу:

«В связи с плотностью учащихся некоторые начальные классы русского сектора продолжат обучение в школе № 3. Перевод учащихся является временным, и вопрос будет решен в кратчайшие сроки».