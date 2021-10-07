Шахиноглу: Тегеран, идя на конфронтацию с Баку, усугубляет свое положение

«В течение 30-летней истории независимого Азербайджана в азербайджано-иранских отношениях периодически наблюдалась напряженность. К примеру, в конце 90-х годов прошлого столетия, когда Азербайджан приступил к освоению нового месторождения на Каспии совместно с BP, иранские военные катера предприняли попытку помешать этим планам. В начале «нулевых» самолеты ВВС Ирана часто вторгались в воздушное пространство Азербайджана. Все это прекратилось после демонстративного полета эскадрильи турецких Военно-воздушных сил «Türk Yıldızları». Помимо этого, когда наши земли находились под армянской оккупацией, Иран планировал построить совместно с Арменией ГЭС, которую могли использовать и сепаратисты Карабаха. Однако Ирану пришлось отказаться от этих планов после демарша со стороны официального Баку».

Об этом в беседе с Minval.az заявил руководитель аналитического центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя планы главы МИД Ирана Хоссейна Абдоллахияна посетить Баку и Ереван в качестве «жеста добрососедства».

Наш собеседник согласен с тем, что ранее подобное политическое противостояние в азербайджано-иранских отношениях не наблюдалась. Он напомнил о том, что нынешняя эскалация была искусственно создана Ираном.

«Все началось после того, как нам стало известно, что они перевозят в Ханкенди горючее. По дипломатическим каналам мы сделали предупреждение иранской стороне. Однако они предпочли сделать вид, будто не заметили это. Затем мы пригласили в МИД посла Ирана в Азербайджане и вручили ноту протеста. Они и это «пропустили мимо ушей». Вслед за этим мы были вынуждены установить посты на трассе Герус-Гафан и проводить досмотр иранских грузовиков, что вызвало недовольство у официального Тегерана. Помимо этого, Иран раздражен тем, что Азербайджан провел совместные с Турцией и Пакистаном военные учения. Однако, это относится к внутренним вопросам. Мы же не вмешиваемся во внутренние вопросы Ирана.

К тому же, мы проверяли иранские грузы на своей территории, а совместные учения не были направлены против ИРИ», – пояснил он.

Политолог также напомнил о том, что Турция оказывает содействие в усилении Военно-морского флота Азербайджана и это стало дополнительным поводом для раздражения официального Тегерана, который тут же заявил, что подобные действия «противоречат Конвенции по статусу Каспийского моря». Хотя в документе и упоминается о запрете создания в нашем регионе военных баз иностранных государств, но, тем не менее, у Турции не было подобных планов, заметил наш собеседник.

«Они нам помогали модернизировать военную флотилию. К тому же только Иран так нервно отреагировал на совместные с Турцией учения Азербайджана. Другие прикаспийские страны, в том числе и Россия, к нам никаких претензий не предъявляли», – напомнил Шахиноглу.

После встречи глав МИД Азербайджана и Ирана в Нью-Йорке Тереган продолжил озвучивать заявления, выходящие за рамки дипломатической этики. Заявления эти были озвучены как со стороны Верховного религиозного лидера, так и иных высокопоставленных чиновников ИРИ.

По словам Э.Шахиноглу, складывалось ощущение, «будто все они собрались в одном и том же центре и приняли решение сформировать единую позицию в отношении Азербайджана».

Иранская сторона подняла т.н. вопрос «присутствия сионистов», мол, якобы представители Израиля расположились вдоль границы с Ираном. Однако президент Азербайджана в своем недавнем интервью опроверг эти абсурдные обвинения.

«Хотя Азербайджан сотрудничает Израилем и это наше внутреннее дело, –добавил Э.Шахиноглу. – Вслед за этим Иран приступил к учениям вблизи государственной границы Азербайджана, пытаясь нас запугать этим. Вчера глава МИД Ирана посетил Москву, где планировал заручиться поддержкой со стороны России. Однако, все усилия Ирана завершились безрезультатно.

Несмотря на то, что в азербайджано-российских отношения не всегда все протекало гладко, тем не менее, в Москве указали на беспочвенность обвинений Тегерана в адрес Баку. Хотя иранский министр в Москве продолжил обвинять Баку в попытке «изменить границы», «размещении сионистов на границе» и так далее».

По его словам, напоминая об «изменении границ», возможно, Иран имеет ввиду освобождение азербайджанских территорий от армянской оккупации.

«Баку предлагает Еревану как можно скорее приступить к делимитации и демаркации границы с Арменией. Выходит, что в Армении не против того, что 21-километровый участок трассы Герус- Гафан перешел под контроль Азербайджана, зная о том, что это исконная территория Азербайджана. А вместо Еревана свои претензии предъявляет Тегеран, который выступает против открытия «Зангезурского коридора»».

Хотя с подобными обвинениями Тегерану будет сложно заручиться поддержкой Москвы, так как Москва поддерживает тесные и дружеские отношения с Тель-Авивом. Тем более, что в прошлом году президент России Владимир Путин больше всех встречался с ныне бывшим премьер-министром Беньямином Натаньяху.

Фактически, Иран во всех этих вопросах остался без поддержки. Азербайджан не из тех, кто боится провокационных нападок со стороны Ирана. К тому же Иран, проводя подобную политику в отношении Баку, усугубляет свое положение», — сказал Э. Шахиноглу.

Эксперт напомнил о том, что в отношении Ирана до сих пор действуют санкции Запада, а экономика Ирана находится в сложной ситуации. Вместо того, чтобы налаживать отношения со странами соседями, Тегеран, наоборот, пошел на обострение отношений с Азербайджаном и Турцией. Помимо этого, Иран не учел то, что все эти последние события вызвали недовольство этнических азербайджанцев, проживающих в этой стране.

«Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Ирана. Если Тегеран продолжит вмешиваться в наши внутренние вопросы, и, усилив свою разведдеятельность, задействует «пятую колонну» в Азербайджане, мы будем вынуждены задуматься о том, как расширить свои контакты с южными азербайджанцами», — считает эксперт.

Согласно мнению Э. Шахиноглу, Азербайджан не заинтересован в конфронтации с Ираном, и стремится улучшить отношения со всеми странами-соседями, включая даже Армению.

Есть единственное условие ко всем этим странам – они не должны вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Есть различные проекты, которые могут быть реализованы с том же Тегераном, к примеру, проект «Север-Юг», а также проекты, связанные с развитием ГЭС.

«Мы направили приглашение иранским кампаниям принять участие в восстановительных работах в Карабахе. Но они не хотят вовлечься в это благое дело, вновь напоминая о факторе вымышленного присутствия Израиля в Азербайджане», — заметил наш собеседник.

Эксперт, напомнив о том, что сейчас в Иране к власти пришли не сведущие в политике консерваторы, не исключил того факта, что Ибрагим Раиси, видимо, решил управлять страной точно так же, как и в своем недалеком прошлом, будучи руководителем судебных органов, вынося смертные приговоры. И его команда консерватором выбрали ложный путь.

Э.Шахиноглу не исключает то, что после безрезультатного визита главы МИД ИРИ в Москву, в Иране сделают соответствующие выводы.

«В противном случае, ирано-азербайджанские отношения не будут нормализованы. Я ранее неоднократно упоминал о необходимости создания военных баз Турции в нашей стране, с учетом возможных угроз со стороны России. Если в добавок к этому прибавится и угроза со стороны Ирана, то мы вынуждены будем расширить свое сотрудничество в сфере безопасности с братской Турцией и другими партнерами, в том числе и с НАТО», — заключил Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров