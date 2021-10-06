«Москитная тактика» Тегерана

В СМИ и социальные сети вброшена очередная новость о «военной мощи» Ирана. По информации ТГ-канала «Военное обозрение», на одной из военных баз Ирана на побережье Каспийского моря развернут так называемый «москитный флот» — не менее 4 тысяч скоростных катеров с крупнокалиберными пулемётами. Против кого Тегеран ведёт свою «москитную политику», в «Военном обозрении» не сомневаются: по мнению ТГ-канала, «Тегеран вполне способен массово задействовать их для атак на объекты нефтяной инфраструктуры Азербайджана в случае перехода конфликта в «горячую фазу»».

Новость эта появилась на фоне целой серии, подберем самый мягкий эпитет, недружественных шагов Ирана в отношении нашей страны. Последний по времени, но не по важности—запрет азербайджанским военным самолетам пролетать в Нахчыван через воздушное пространство Ирана, о чем сообщили журналистам военные источники. Так что в готовности Ирана, пардон, «подгадить» сомнений, к сожалению, нет.

Опыт «нефтяной войны» у Ирана тоже имеется. И даже в избытке. Достаточно вспомнить «танкерную войну» во время ирано-иракского конфликта, когда иранские быстроходные катера атаковали нефтеналивные суда арабских стран, и прежде всего Кувейта. Да и инцидент с азербайджанским судном «Геофизик-3», по которому открывали огонь ВМС Ирана. Наконец, нефтяная инфраструктура, по мнению специалистов, весьма уязвима для вооруженных атак.

Но вот насколько велик реальный риск иранского удара против морской, и прежде всего нефтяной, инфраструктуры Азербайджана — вопрос открытый. И не только потому, что не получается не задуматься, какой величины должна быть военная база, чтобы на ней разместились аж 4 тысячи катеров, пусть даже «москитного калибра».

Прежде всего, считать Азербайджан этакой «мягкой мишенью» было бы для Ирана слишком опрометчиво. Да, основное внимание в Баку уделяли сухопутным силам, необходимым для отвоевания Карабаха, но после инцидента с «Геофизиком-3», боевых разворотов иранских МиГов над устьем Куры и нынешней нежной дружбы Тегерана с Ереваном, о чем в Баку осведомлены куда лучше, чем того хотелось бы многим, в Азербайджане вряд ли так уж заблуждались насчёт «дружественных намерений» Тегерана. Тем более даёт пищу для размышлений, как перепугались в ИРИ после совместных учений Азербайджана и Турции на Каспии. Еще раньше, как уже напомнили в СМИ, прошли азербайджанские «противодиверсионные» учения, направленные как раз на защиту нефтяной инфраструктуры. Более того, «военно-тренировочная» активность на Каспии взлетела до того, как Иран начал исполнять свой «танец с саблями» под армянскую мелодию. Что еще раз заставляет задуматься об эффективности азербайджанской разведки. В том числе и на море.

И тем более в Тегеране не могут не учитывать рисков политических. Эксперты напоминают: в Ереване накануне 44-дневной войны тоже регулярно обещали ударить по нефтяной инфраструктуре Азербайджана и даже отрабатывали этот сценарий на учениях. Но обещанной атаки на платформы не последовало. И вряд ли дело было только в радиусе действия ракет — в Ереване не могли не понимать, что в случае удара по нефтяным платформам Армения превратится в страну-изгоя. Европейские дипломаты обещали это прямым текстом. На нефтяную инфраструктуру Азербайджана «завязаны» интересы ведущих стран Запада, те самые, где очень трудно отделить бизнес и экономику от политики. Особенно с учетом того, какое внимание уделяется в Европе энергетической безопасности, тем более теперь, когда цены на газ бьют все мыслимые и немыслимые рекорды, европейцам предрекают «холодную катастрофу», и немалые надежды возлагаются именно на каспийские энергоносители. И во многих столицах, будем реалистами, ждут повода, чтобы «разобраться» с Ираном. Да, Азербайджан не позволял использовать свою территорию как плацдарм для действий против соседних стран, но если сама соседняя страна совершает агрессию против нашей страны, тут уже нейтралитета не будет. Конечно, заключённые в Актау договорённости по Каспию не предусматривают здесь иностранного военного присутствия, но, как бы это помягче, атак на чужую военную инфраструктуру они не предусматривают тем более.

И в результате Иран демонстрирует ту самую «москитную тактику». Тегеран выступает с угрожающими заявлениями, устраивает провокационные учения, но старается не переходить красную черту. И еще держит в голове простое правило: надоедливое жужжание москиту еще могут простить, но если он начинает кусаться, его прихлопнут.

Нурани