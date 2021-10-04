Иран назвал Армению «дружественной и братской» страной

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в понедельник на встрече с послом Ирана в республике Аббасом Бадахшаном Зохури обсудил вопросы региональной безопасности и стабильности.

Как сообщает пресс-служба Совбеза, собеседники поговорили о новых региональных угрозах. Особо отмечалась важность иранского порта Чабахар в контексте развития как региональных, так и армяно-иранских экономических отношений, особенно в плане развития Сюника (Зангезур — прим. Минвала).

Секретарь Совбеза и посол ИРИ высоко оценили готовность сторон продолжить сотрудничество в рамках свободной экономической зоны «Мегри» и проекта создания транспортного коридора «Север-Юг».

Собеседники также обменялись мнениями относительно целого ряда вопросов, включенных в армяно-иранскую повестку.

Иранский дипломат подчеркнул, что Тегеран на высшем уровне приложит усилия для развития отношений с дружественной, братской Арменией.