Иран назвал Армению «дружественной и братской» страной

4 октября, 20:22

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в понедельник на встрече с послом Ирана в республике Аббасом Бадахшаном Зохури обсудил вопросы региональной безопасности и стабильности.

Как сообщает пресс-служба Совбеза, собеседники поговорили о новых региональных угрозах. Особо отмечалась важность иранского порта Чабахар в контексте развития как региональных, так и армяно-иранских экономических отношений, особенно в плане развития Сюника (Зангезур — прим. Минвала).

Секретарь Совбеза и посол ИРИ высоко оценили готовность сторон продолжить сотрудничество в рамках свободной экономической зоны «Мегри» и проекта создания транспортного коридора «Север-Юг».

Собеседники также обменялись мнениями относительно целого ряда вопросов, включенных в армяно-иранскую повестку.

Иранский дипломат подчеркнул, что Тегеран на высшем уровне приложит усилия для развития отношений с дружественной, братской Арменией.

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».