Алиев: Мобилизованы все силы, чтобы в короткие сроки восстановить Джебраил и все другие наши районы

4 октября, 17:40


Сегодня состоится презентация генерального плана города Джебраил, началась активная работа. Оценивая сегодня проделанную за год работу, мы видим, какой огромный потенциал у нашего государства, народа.

Об этом заявил президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района, передает
АзерТадж.

«Мы мобилизовали и мобилизуем все силы, чтобы в короткие сроки реконструировать, восстановить Джебраил и все другие наши районы. Каждый, кто приезжает сюда, видит эти руины и становится свидетелем армянского зверства, армянского вандализма. Это зверство, этот вандализм были совершены во время оккупации. Во время войны не могло быть столько разрушений. Во время оккупации армяне занимались грабежом, разбоем, разбирая по кирпичику все дома, здания, и весь мир закрывал на это глаза», — сказал глава государства.

Президент отметил, что сегодня это видит весь мир, а те, кто не хочет этого видеть, должны увидеть. «Потому что от города Джебраил, можно сказать, не осталось и следа. Остались всего два пятиэтажных здания, которые использовали армянские военнослужащие, и они превратили бывшую больницу в воинскую часть. Все остальные здания, все исторические памятники они сравняли с землей», — подчеркнул президент Азербайджана.

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«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя»: Алиев обратился к реваншистам в Армении

4 октября, 12:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны.

«Я обращаюсь (…) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше — подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — сказал Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад (цитата по Интерфаксу).

«Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», — добавил он.