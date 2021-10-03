Иран впервые признался в сотрудничестве с карабахскими сепаратистами

Официальный Тегеран впервые признал свое сотрудничество с сепаратистами в Карабахе.
Как сообщает Minval.az, об этом заявил глава МИД ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиан в прямом эфире государственного телеканала.
Посетовав «на недавние проблемы в связи с поставкой иранских энергоресурсов в Армению и Нагорный Карабах», глава внешнеполитического ведомства Ирана назвал «неприемлемым арест двух иранских водителя в Азербайджанской Республике».
Напомним, рост напряженности между Баку и Тегераном связан с продолжающимися незаконными поставками грузов иранскими грузовиками в Карабах без ведома Азербайджана. В ответ на это азербайджанская сторона начала взимать у иранских водителей таможенные пошлины за въезд на территорию страны и проверять состав грузов.