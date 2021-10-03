СМИ: Иран разместит свои войска на территории Армении

Иранская армия будет размещена на юге Армении. Об этом пишет портал «Авиапро».

Издание отмечает, что «источники в Иране и Армении сообщают о том, что Тегеран и Ереван достигли соглашения о размещении на территории соседней Армении крупных формирований иранской армии».

«Это означает, что Армения станет второй страной после Сирии, где будут официально присутствовать военные силы Ирана», — отмечает портал.

Официальных комментариев на этот счёт нет ни со стороны Еревана, ни со стороны Тегерана.