Американских пожарных отстранили от службы за насмешки над движением BLM



В Нью-Йорке девятерых пожарных отстранили после того, как их уличили в насмешках над смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

В пожарной службе города в шоке от происходящего — таких инцидентов в истории ведомства не было за всю новейшую историю.

Как сообщает портал ABC, пожарные обменивались сообщениями и мемами, в которых высмеивали сторонников движения BLM, говорили о желании окатить из пожарного шланга, а кроме того вспоминали «комичную» смерть Джорджа Флойда.

После отстранения и воспитательной работы несколько пожарных вернулись к работе, остальных уволили.

В США и Великобритании с конца мая 2020 года начали проходить акции под лозунгами Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), начавшиеся после гибели преступника Джорджа Флойда после ареста. Нередко демонстрации перерастали в погромы. Дело доходило до поджога полицейских участков и сноса памятников историческим личностям.

Среди пострадавших — скульптура первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону. Но все это не помешало журналу Time включить BLM в список кандидатов на звание «Человек года» в 2020 году.