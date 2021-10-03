Американских пожарных отстранили от службы за насмешки над движением BLM

3 октября, 11:47


В Нью-Йорке девятерых пожарных отстранили после того, как их уличили в насмешках над смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

В пожарной службе города в шоке от происходящего — таких инцидентов в истории ведомства не было за всю новейшую историю.

Как сообщает портал ABC, пожарные обменивались сообщениями и мемами, в которых высмеивали сторонников движения BLM, говорили о желании окатить из пожарного шланга, а кроме того вспоминали «комичную» смерть Джорджа Флойда.

После отстранения и воспитательной работы несколько пожарных вернулись к работе, остальных уволили.
В США и Великобритании с конца мая 2020 года начали проходить акции под лозунгами Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), начавшиеся после гибели преступника Джорджа Флойда после ареста. Нередко демонстрации перерастали в погромы. Дело доходило до поджога полицейских участков и сноса памятников историческим личностям.

Среди пострадавших — скульптура первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону. Но все это не помешало журналу Time включить BLM в список кандидатов на звание «Человек года» в 2020 году.

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Учения Ирана: вертолеты открыли огонь по собственным позициям, есть жертвы

3 октября, 02:53

По меньшей мере 3 иранских солдата погибли после того, как иранские ударные вертолеты AH-1 Super Cobra открыли огонь по их собственным позициям.

Об этом сообщили иранские телеграм-каналы.

Отметим, сухопутные войска Ирана начали 1 октября новые учения на северо-западе страны, у границ с Азербайджаном.