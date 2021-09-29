Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».

﻿

Путин: Влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе

29 сентября, 14:59

Влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции в Сочи.

Он также добавил, что российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Карабахе является серьезной гарантией стабильности в этом регионе.