Алиев заявил, что не возражает против встречи с Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не возражает против встречи с премьером Армении Николом Пашиняном в случае ее организации Минской группой ОБСЕ.

«Война окончена, регион нуждается в предсказуемости и стабильности. Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении на прошлой неделе в Нью-Йорке — хороший показатель того, что диалог можно возобновить и искать мирное решение. Я надеюсь, что встречи станут началом процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, кооперации в регионе Южного Кавказа», — сказал президент в интервью France 24.

Он напомнил, что имел возможность встретиться с премьером Армении на трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, России и Армении по инициативе российского президента Владимира Путина в Москве в январе.

«Эта встреча была посвящена постконфликтному сотрудничеству. Мы не имели возможностей встретиться (с премьером Армении – ред.), в том числе из-за пандемии и других причин. Азербайджан никогда не отказывался от диалога на высшем уровне. Эти контакты позволяют прояснить вопросы. Наша позиция ясна: конфликт решен, нет нужды возвращаться назад, необходимо смотреть в будущее», — подчеркнул азербайджанский лидер (все цитаты по «РИА Новости»).

На вопрос журналиста, готов ли он встретиться с премьер-министром Армении, Алиев заявил, что «контакты двух лидеров обычно проводились под «зонтиком» Минской группы ОБСЕ».

«Если Минская группа ОБСЕ выступит с инициативой организовать такую встречу, мы не будем против», — резюмировал он.