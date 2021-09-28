Алиев заявил, что не возражает против встречи с Пашиняном

28 сентября, 17:45

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не возражает против встречи с премьером Армении Николом Пашиняном в случае ее организации Минской группой ОБСЕ.

«Война окончена, регион нуждается в предсказуемости и стабильности. Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении на прошлой неделе в Нью-Йорке — хороший показатель того, что диалог можно возобновить и искать мирное решение. Я надеюсь, что встречи станут началом процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, кооперации в регионе Южного Кавказа», — сказал президент в интервью France 24.

Он напомнил, что имел возможность встретиться с премьером Армении на трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, России и Армении по инициативе российского президента Владимира Путина в Москве в январе.

«Эта встреча была посвящена постконфликтному сотрудничеству. Мы не имели возможностей встретиться (с премьером Армении – ред.), в том числе из-за пандемии и других причин. Азербайджан никогда не отказывался от диалога на высшем уровне. Эти контакты позволяют прояснить вопросы. Наша позиция ясна: конфликт решен, нет нужды возвращаться назад, необходимо смотреть в будущее», — подчеркнул азербайджанский лидер (все цитаты по «РИА Новости»).

На вопрос журналиста, готов ли он встретиться с премьер-министром Армении, Алиев заявил, что «контакты двух лидеров обычно проводились под «зонтиком» Минской группы ОБСЕ».

«Если Минская группа ОБСЕ выступит с инициативой организовать такую встречу, мы не будем против», — резюмировал он.

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Предоставление автономии карабахским армянам исключено, заявил Ильхам Алиев

28 сентября, 19:28

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность предоставления какой-либо автономии армянам, проживающим в Карабахе.

«Что касается разговора об автономии, то сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекрасно знают позицию Азербайджана. Мы в свое время предлагали предоставить армянам определенную степень самоуправления, но они неизменно отвергали этот вариант. Они говорили только о «независимости». А сейчас, когда конфликт остался позади, они поднимают вопрос об автономии. Но в нашу повестку не входит предоставление им какой-либо автономии», — сказал Алиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на французский телеканал France 24.

Алиев вновь подтвердил свою позицию, что считает армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершенным. «Конфликт решен, это моя позиция, реальность показывает, что эта позиция верная. Поэтому какие-либо заявления о том, что конфликт не решен, они не только не уместны, но и очень опасны. Если конфликт не решен, то пусть скажут, как его надо решить. (…) Поэтому заявления о том, что конфликт не урегулирован, являются не только контрпродуктивными, но и вредными», — отметил президент.

Глава государства также предостерег Армению от попыток реванша по Карабаху. «Мои слова могут прозвучать грубо – я предупреждал и предупреждаю Армению — любая угроза нашей стране получит жесткий ответ и в Армении знают, как мы можем ответить. Вторая Карабахская война показала, что у Армении нет шансов против нас. Мы не хотим начинать новую войну, нам это не нужно. Но я считаю, что сейчас время предупредить армян о том, что не надо думать о реванше, а надо думать о будущем», — отметил он.

Алиев также призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, начать делимитацию и демаркацию границ, подготовку к переговорам по подписанию мирного договора.