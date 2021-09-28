Турция отмечает увеличение числа воздушных атак РФ в Идлибе

Анкара обеспокоена увеличением количества воздушных атак в сирийском Идлибе, это противоречит заключенному с РФ меморандуму, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
«Мы привержены принципам соглашения (с РФ по Идлибу) и тщательно выполняем его. Однако в последнее время увеличилось количество воздушных атак. Мы заявили, что это не соответствует меморандуму о взаимопонимании. Переговоры на всех уровнях по этому поводу продолжаются», — цитирует заявление Акара на совещании руководства ВС сайт минобороны Турции.
По его словам, Турция «должна добиться успеха здесь как для обеспечения безопасности сирийских братьев, своих войск и границ, так и для защиты своей страны, для которой неприемлема новая волна беженцев».