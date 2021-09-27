Чавушоглу: Анкара будет обсуждать с Баку любые шаги по нормализации отношений с Ереваном

27 сентября, 13:13

Любые шаги по нормализации отношений с Ереваном будут обсуждаться и предприниматься Анкарой совместно с Баку. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым пресс-конференции, передает РИА Новости.

Как отметил Чавушоглу, Анкара положительно воспринимает заявления Еревана о нормализации отношений, но пока конкретного плана по ней нет.

«Плана (по нормализации отношений с Арменией – ред.) пока нет. Пашинян сделал заявления, мы их положительно встретили. Азербайджан сделал предложение о мирном договоре Армении. Пока положительного ответа из Армении не пришло. Но любые шаги мы с Азербайджаном будем обсуждать и предпринимать совместно», — сказал глава МИД Турции.

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«Ответ России нас удовлетворил»: Алиев рассказал, как армянские СМИ приписали Шойгу провокационные слова

27 сентября, 13:20

Заявления, опубликованные в армянской прессе по итогам встреч глав минобороны России и Армении, по поводу возобновления процесса вооружения армянской армии не соответствуют действительности.

Об этом, как передает Minval.az, президент Ильхам Алиев заявил в интервью «Анадолу».

Напомним, недавно состоялась встреча министров обороны Армении и России. После этой встречи было заявлено, что процесс вооружения Армении возобновился.

Глава государства отметил, что, когда «нам стало известно об этом, мы сразу же обратились к российской стороне, поинтересовались сутью вопроса».

«Нам сообщили, что это заявление, опубликованное в армянской прессе, не соответствует действительности. Министр обороны такого не говорил. Это грязные инсинуации армянской пропаганды. Такого заявления не было. Нам официально сообщили об отсутствии подобных планов. Что касается бесплатного вооружения армянской армии, мы получили удовлетворительный ответ из России. Мы сняли этот вопрос с повестки дня. Это доказывает, что Ереван не отказалась от своей грязной политики. Эта ложь в первую очередь является большой ошибкой. Тиражирование слов, которые не произносил министр обороны России, – это как минимум безответственность, провокация», – сказал Алиев.

По словам президента, в России с пониманием относятся к нашим опасениям по поводу повторного вооружения Армении.