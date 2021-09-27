Чавушоглу: Анкара будет обсуждать с Баку любые шаги по нормализации отношений с Ереваном

Любые шаги по нормализации отношений с Ереваном будут обсуждаться и предприниматься Анкарой совместно с Баку. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым пресс-конференции, передает РИА Новости.

Как отметил Чавушоглу, Анкара положительно воспринимает заявления Еревана о нормализации отношений, но пока конкретного плана по ней нет.

«Плана (по нормализации отношений с Арменией – ред.) пока нет. Пашинян сделал заявления, мы их положительно встретили. Азербайджан сделал предложение о мирном договоре Армении. Пока положительного ответа из Армении не пришло. Но любые шаги мы с Азербайджаном будем обсуждать и предпринимать совместно», — сказал глава МИД Турции.