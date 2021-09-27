Алиев дал совет странам, желающим «оживить покойника» по имени «Нагорный Карабах»

«44-дневная Отечественная война явилась торжеством национальной воли, национального духа, национального достоинства. Мы одержали Победу на поле боя. Более 300 городов и сел были освобождены от оккупации на поле боя».

Об этом в обращении к нации в связи с Днем памяти заявил президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что страна одержала эту победу ценой крови, жизни своих шехидов, поставила врага на колени и вынудила его подписать акт о капитуляции.

«Врага, который в течение 30 лет бросал нам вызов, в течение 30 лет пытался растоптать честь и достоинство азербайджанского народа. Обнаглевший, взбесившийся, зазнавшийся враг пал на колени перед нами, поднял белый флаг, сдался и вынужден был в ночь с 9 на 10 ноября подписать акт о капитуляции. В результате сотни городов и сел были возвращены без единого выстрела, без единого шехида», – отметил Алиев.

По его словам, Азербайджан урегулировал конфликт военно-политическим путем, война осталась позади, нагорно-карабахский конфликт тоже остался в истории.

«В Азербайджане нет административной территории под названием «Нагорный Карабах», и если кому-то хочется оживить покойника по имени «Нагорный Карабах», то пусть сделает это на своей территории, создаст на своей территории образование, республику, общество под названием «Нагорный Карабах», и мы признаем его. Но только не в Азербайджане! Этот вопрос решен. Это говорю я – Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами. Каждый должен и будет считаться с этими словами», – подчеркнул азербайджанский лидер.