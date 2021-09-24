Иранский посол: Информация об учениях была предоставлена азербайджанской стороне много месяцев назад

«Вопрос, связанный с учениями, проведенными Ираном, представлен в ошибочной форме. Позиции государств выражают представители официальных структур, а не другие лица».

Об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусеви.

Посол отметил, что информация об учениях была предоставлена азербайджанской стороне много месяцев назад, это были плановые учения: «Эти учения проводятся планово, предыдущие учения прошли в Западном Азербайджане. Наша военная мощь не может считаться угрозой для наших друзей» (цитата про АПА).