Азербайджан озвучил в ООН заявление о влиянии мин на права человека

24 сентября, 19:25

Во время общих дискуссий по пункту 4 повестки дня Совета по правам человека ООН (ситуации, требующие внимания Совета) в рамках продолжающейся 48-й сессии по инициативе Азербайджана и в соавторстве с 27 государствами – членами ООН из разных регионов мира было озвучено совместное заявление о влиянии наземных мин на права человека.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, в Совете по правам человека впервые в заявлении на эту тему говорится о негативном воздействии противопехотных мин на права человека, включая права на жизнь, здоровье, безопасность и социально-экономические права, и страны приглашаются к обмену опытом и информацией в области разминирования.

В заявлении также содержится призыв к ООН, ее специализированным учреждениям и другим государствам поддержать страны, пострадавшие от мин.

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Иранский посол: Информация об учениях была предоставлена азербайджанской стороне много месяцев назад

24 сентября, 19:43

«Вопрос, связанный с учениями, проведенными Ираном, представлен в ошибочной форме. Позиции государств выражают представители официальных структур, а не другие лица».

Об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусеви.

Посол отметил, что информация об учениях была предоставлена азербайджанской стороне много месяцев назад, это были плановые учения: «Эти учения проводятся планово, предыдущие учения прошли в Западном Азербайджане. Наша военная мощь не может считаться угрозой для наших друзей» (цитата про АПА).