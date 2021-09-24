Патриарх Кирилл перепутал церковные праздники и даты исторических битв



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди в храме Христа Спасителя перепутал церковные праздники, поздравив православных верующих с Покровом вместо Рождества Богородицы, обратил внимание протодиакон Андрей Кураев.

«Мы прославляем сегодня Царицу Небесную, праздник Ее Покрова», – заявил патриарх во время проповеди в храме Христа Спасителя 21 сентября, когда отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник Покрова отмечается 14 октября, сообщает trtrussian.com.

Кураев также указал, что патриарх перепутал Куликовскую битву с Бородинской, заявив, что сражение XIV века завершилось «с ничейным результатом». На Youtube-канале «Спас» фрагмент с проповедью Кирилла был вырезан, а на сайте патриархии проповедь выложена не была.