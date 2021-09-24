Патриарх Кирилл перепутал церковные праздники и даты исторических битв

24 сентября, 14:45


Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди в храме Христа Спасителя перепутал церковные праздники, поздравив православных верующих с Покровом вместо Рождества Богородицы, обратил внимание протодиакон Андрей Кураев.

«Мы прославляем сегодня Царицу Небесную, праздник Ее Покрова», – заявил патриарх во время проповеди в храме Христа Спасителя 21 сентября, когда отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник Покрова отмечается 14 октября, сообщает trtrussian.com.

Кураев также указал, что патриарх перепутал Куликовскую битву с Бородинской, заявив, что сражение XIV века завершилось «с ничейным результатом». На Youtube-канале «Спас» фрагмент с проповедью Кирилла был вырезан, а на сайте патриархии проповедь выложена не была.

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Военных привлекли к поискам пропавших в июле жителей Дашкесана

24 сентября, 11:12


Продолжаются поиски без вести пропавших 30 июля жителей села Алаханчаллы Исмета Байрамова (2010 г.р.) и Ульфата Рустамова (2000 г.р.).

Об этом сообщил главный инспектор региональной группы Министерства внутренних дел в Гяндже, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов, передает АПА.

Он отметил, что на территории Кяльбаджарского района ведутся интенсивные поисковые работы по поиску указанных лиц: «Предполагается, что пропавшие без вести в туманную погоду, заблудившись, перешли на территорию Кяльбаджарского района, граничащего с селом. Из-за того, что на территории проводятся работы по разминированию, поиски затягиваются».

Э.Гасымов также сказал, что для поиска пропавших помимо соответствующих структур привлечены сотрудники Министерства обороны.

Отметим, что Исмет Байрамов и Ульфат Рустамов 30 июля отправились на пастбище в сельской местности и больше не возвращались.