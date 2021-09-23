Азербайджан инициировал судебный процесс против Армении

Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом говорится в сообщении Международного суда.

«По словам заявителя, Армения участвовала и продолжает совершать серию дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения. Заявитель утверждает, что Армения как прямыми, так и косвенными средствами продолжает свою политику этнической чистки и разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев, используя язык ненависти и распространяя расистскую пропаганду, в том числе на самом высоком уровне своего правительства», — говорится в сообщении.