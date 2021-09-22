Планы Москвы обречены на провал

22 сентября, 15:44

О том, что миротворец из России никудышный, сказано немало. Действительно, азербайджанская общественность наглядно убедилась в этом по прошествии 10 месяцев нахождения в карабахском регионе страны российских миротворцев, которые практически ежедневно, демонстративно доказывали, что Москве абсолютно плевать на соглашения.

Накануне стало известно, что в Сирии на выборах в Госдуму проголосовало в полтора раза больше россиян, чем во время военной кампании. Это, как отмечают эксперты, может означать рост российского присутствия в стране. С учетом этих предположений, невольно возникает другой вопрос: сколько же российских военных в Карабахе? Помнится, провластный депутат Эльман Мамедов недавно говорил, что в Карабахе хоть и должно было быть 1960 миротворцев, но в реальности россиян там насчитывается около 8 тыс. человек. Опровержений его слов не последовало. Следовательно, неофициально российское присутствие в Карабахе действительно могло увеличиться.

Кроме того, тема присутствия миротворцев неожиданно получила новое измерение. Накануне российские миротворцы провели тренировку по эвакуации «условно пострадавшего» в горах Карабаха, с использованием вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор», оборудованного специальной эвакуационной люлькой и медицинским модулем. Замечу, что среди военной техники на расквартированной миротворцами территории Карабаха в соответствии с договоренностями транспортно-штурмовые вертолёты не значатся. И как же это понимать? Получала ли Москва разрешение у азербайджанской стороны на прилет вертолета на свою территорию, да и вообще разрешение на эксплуатацию аэропорта в Ходжалы? Или в привычной манере не удосужилась сделать это? Так или иначе, Азербайджан должен отреагировать на это, выразив российской стороне свой жесткий протест или же — в случае заранее достигнутых с российской стороны договоренностей — как минимум выступить с разъяснениями для общественности. Азербайджанские власти в период войны продемонстрировали великолепное умение работы с общественностью, но теперь отсутствие какой-либо информации вызывает тревогу и приводит к зарождению разных слухов.

Россия, к сожалению, продолжает вести себя в Карабахе так, как ей заблагорассудится, и самое тревожное, миндальничать с сепаратистами. Накануне азербайджанские военные потребовали через миротворцев от сепаратистов убрать свой «флаг» с боевого поста в Ходжавенде. В ответ российские военные вместо того, чтобы с пониманием отнестись к этому требованию и вынудить сепаратистов сделать так, как говорит Азербайджан, которому де-юре принадлежат эти территории, нашли «гениальный способ» разрулить конфликт: предложили сепаратистам заменить флаг на армянский.

Одновременно с этим премьер Никол Пашинян на площади «Свободы» в Ереване заявил, что «мы должны превратить наше поражение в победу, и пока существуют два армянских государства, наши герои живы. Пока республики «Арцах» (кавычки наши — Minval.az) и Армения развиваются, их жертвы не бессмысленны, потому что мы говорим о родине их детей, братьев и сестер». О том, чем обернулась фраза Пашиняна «Карабах – это Армения, и точка» известно всем. Но спустя год после войны Ереван и Москва вновь выступают с единых позиций и прибегают к провокациям, пытаясь показать, будто бы проект «арцах» все еще «на плаву».

Происходящие в Карабахе события, напряженность в отношениях с Ираном и США, чей посол в Ереване практически каждую неделю говорит о необходимости приступить к переговорам по «статусу» для Карабаха, не могут не беспокоить. Но в этом нет ничего удивительного. На протяжении последних 30 лет весь мир был против нас. Демонстративно поддерживая целостность Украины и Грузии, Запад не использовал схожих формулировок в своих речах в отношении нашей страны. И казалось, без поддержки этих стран мы не сможем восстановить справедливость. Но смогли. Баку выбрал лучших союзников.

Но в нынешней ситуации несогласные с нашей победой и дальше станут вставлять нам палки в колёса. Но случай с аэропортом в Ходжалы и появлением в Карабахе вертолетов «Терминатор» предоставляет Баку карт-бланш – ситуация в нашу пользу, и мы можем потребовать установления своих блок постов вдоль Лачинского коридора. Словом, отвечать на нарушение трехстороннего соглашения следует адекватно.

Между тем в Сети активно гуляет некая карта «новых территориальных соглашении о мире в Карабахе», согласно которой якобы Азербайджан получит обратно Ходжалы, Агдере и Ходжавенд и весь Лачинский район после завершения строительства альтернативной дороги. Автору этих строк не удалось подтвердить подлинность карты – на сайте РБК, который указывается составителем «новой карты», она отсутствует. Тем не менее сам факт появления этой карты может быть преднамеренным вбросом. Что взамен потребует Россия от Баку? В последние месяцы все чаще ходят слухи о желании Кремля продлить срок присутствия своего контингента в Карабахе, до сих пор не согласован мандат пребывания российских миротворцев в Карабахе. Вероятно, торги ведутся именно вокруг этой темы. Но для чего России увеличивать численность своего контингента в Карабахе, а также стремиться продлить их срок пребывания там? Что задумала Москва? Российские эксперты выдвигают абсурдную версию и называют вероятной причиной желание создать в Карабахе российскую военную базу. Так ли это на самом деле?

Президент Турции с трибуны ООН заявил, что Анкара никогда не смирится с захватом Россией украинского Крыма. 29 сентября он встретится в Сочи с президентом Путиным. В России уже говорят о том, что Эрдоган публично унижает Россию, хотя днем ранее с пеной у рта пропагандисты заверяли, будто бы «Эрдоган прижат к стенке и едет на поклон к Путину». До этого Россия была фактически унижена в результате победы Азербайджана – по улицам на параде Победы в Баку прошла разгромленная российская техника, миру были продемонстрированы осколки найденных в Шуше «Искандеров». Все это сильно пошатнуло имперское самолюбие некоторых персон в Кремле.

Инициатива на стороне Азербайджана, но это не должно давать нам повода расслабиться. Важно не забывать, что тот, кто контролирует Шушу, контролирует весь Карабах. Азербайджан вместе со своими союзниками сумеет противостоять планам тех, чьи действия становятся крайне опасными.

Максуд Салимов

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Россия и Армения отказываются работать над открытием Зангезурского коридора?

22 сентября, 16:00

Состоявшийся накануне в Ереване армяно-российский бизнес-форум оказался весьма богат на новости, которые точнее всего было бы назвать «информацией к размышлению». Так, выступая перед участниками форума, вице-премьер Армении Мгер Григорян решил рассказать о российских инвестициях в армянские железные дороги, которые на 100% принадлежат России, точнее, «Южно-Кавказской железной дороге» — местной «дочке» РЖД. По словам вице-премьера, в соответствии с достигнутыми договорëнностями, общий объëм инвестиций ЮКЖД в железнодорожную систему Армении на период до 2024 года увеличен на 3,7 млрд рублей, в нынешнем году были приобретены современные пассажирские вагоны, новые электропоезда для внутреннего транспортного сообщения, грузовые полувагоны, в 2022 году планируется приобретение нового 4-вагонного электропоезда, и, таким образом, к 2025 году ЮКЖД практически полностью обновит весь пассажирский и грузовой подвижной состав. А затем последовала главная новость: «В ближайшее время совместно с ЮКЖД мы планируем возобновить паромное сообщение по маршруту порт Поти — порт Кавказ, что позволит увеличить товарооборот между нашими странами», — заявил Мгер Григорян.

А вот тут нужны подробности. Потому как по сути дела слова Мгера Григоряна обозначают пусть и не озвученный официально отказ от выполнения одного из важнейших пунктов соглашения от 10 ноября — о разблокировании коммуникаций и открытии Зангезурского коридора. Причем не только со стороны Еревана, но и Москвы.

Поясним, о чем речь. Паромная переправа, связывающая грузинский порт Поти с портом Кавказ на российском побережье Азовского моря, изначально задумывалась как возможность для Армении установить с Россией железнодорожную связь в ситуации, когда общей границы у двух стран нет, железнодорожный транзит по территории Грузии из-за конфликта в Абхазии, точнее, российской агрессии против этой страны, транзит по территории Азербайджана, которым с успехом пользуется сама Грузия, невозможен тем более уже из-за агрессии самой Армении. В такой ситуации принадлежащие России армянские железные дороги были обречены на роль «планово-убыточных». Нужна была хоть какая-то железнодорожная связь с метрополией, и на эту роль была выбрана паромная переправа Поти — Кавказ. Впрочем, особой популярности эта паромная переправа не имела и тогда: из-за дороговизны армянские предприниматели предпочитали возить свою продукцию на фурах через КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией.

Но теперь, после 44-дневной войны, когда подписанное 10 ноября трехстороннее заявление уже предполагает разблокирование коммуникаций и открытие для Армении железнодорожного транзита по территории Азербайджана, переправа Поти — Кавказ попросту теряет смысл. Другой вопрос, что открытие этого транзита для Армении плотно увязано с открытием Зангезурского коридора, о чем в Ереване не желают и слышать.

Но тут уже речь о позиции не только Армении, но и России. Той самой, которой на 100% принадлежат армянские железные дороги в лице ЮКЖД и порт Кавказ. Еще недавно, в мае нынешнего года, Алексей Оверчук, представляющий РФ в трехсторонней рабочей группе по разблокированию коммуникаций, в одном из своих выступлений старательно втолковывал Еревану, как важно для них открыть наконец дороги: «Это может создать уникальные условия для раскрытия всего экономического потенциала Армении, это может создать уникальные, удивительные условия для того, чтобы в полной мере реализовать нашу евразийскую интеграцию». Но накануне тот же Оверчук уже заявил, что на заседании рабочей группы открытие Зангезурского коридора не обсуждается —разговор идет только о разблокировании коммуникаций. Теоретически еще накануне можно было рассуждать о «тонкостях терминологии» и говорить, что дорога через Зангезур тоже подходит под «разблокирование коммуникаций». Но если теперь Армения и Россия запускают паром Поти-Кавказ, и объявляет об этом тот самый Мгер Григорян, который и представляет Армению в рабочей группе, это означает, что на скорое открытие коммуникаций не рассчитывает не только Ереван, но и Москва. А если учесть распределение ролей в связке РФ-Армения, то не остается сомнений: Кремль просто не будет «продавливать» вопрос. Прямая дорога между Азербайджаном и Турцией в планы Москвы явно не входит, а принцип «договоры должны соблюдаться» в российской дипломатии никогда не был особо востребован.

Но в таком случае право на ответный ход остается уже за Азербайджаном. Где своя «география коридоров» — прежде всего Лачин, где российские миротворцы, скажем так, слишком часто поднимают шлагбаум перед теми, кого по всем договоренностям не имеют права пропускать в «огрызок». Установление реального контроля Азербайджана над этим коридором — вопрос давно назревший. А попытки России и Армении устроить «пересмотр пост-фактум» достигнутых договоренностей о разблокировании коммуникаций дают нашей стране еще один аргумент для изменения нынешнего режима работы Лачинского коридора. И самое главное, 44-дневная война и те обстоятельства, при которых появилось на свет трёхстороннее заявление от 10 ноября — это красноречивый пример, что на Южном Кавказе события могут развиваться совсем не по написанным в Москве сценариям.

Нурани