Планы Москвы обречены на провал

О том, что миротворец из России никудышный, сказано немало. Действительно, азербайджанская общественность наглядно убедилась в этом по прошествии 10 месяцев нахождения в карабахском регионе страны российских миротворцев, которые практически ежедневно, демонстративно доказывали, что Москве абсолютно плевать на соглашения.

Накануне стало известно, что в Сирии на выборах в Госдуму проголосовало в полтора раза больше россиян, чем во время военной кампании. Это, как отмечают эксперты, может означать рост российского присутствия в стране. С учетом этих предположений, невольно возникает другой вопрос: сколько же российских военных в Карабахе? Помнится, провластный депутат Эльман Мамедов недавно говорил, что в Карабахе хоть и должно было быть 1960 миротворцев, но в реальности россиян там насчитывается около 8 тыс. человек. Опровержений его слов не последовало. Следовательно, неофициально российское присутствие в Карабахе действительно могло увеличиться.

Кроме того, тема присутствия миротворцев неожиданно получила новое измерение. Накануне российские миротворцы провели тренировку по эвакуации «условно пострадавшего» в горах Карабаха, с использованием вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор», оборудованного специальной эвакуационной люлькой и медицинским модулем. Замечу, что среди военной техники на расквартированной миротворцами территории Карабаха в соответствии с договоренностями транспортно-штурмовые вертолёты не значатся. И как же это понимать? Получала ли Москва разрешение у азербайджанской стороны на прилет вертолета на свою территорию, да и вообще разрешение на эксплуатацию аэропорта в Ходжалы? Или в привычной манере не удосужилась сделать это? Так или иначе, Азербайджан должен отреагировать на это, выразив российской стороне свой жесткий протест или же — в случае заранее достигнутых с российской стороны договоренностей — как минимум выступить с разъяснениями для общественности. Азербайджанские власти в период войны продемонстрировали великолепное умение работы с общественностью, но теперь отсутствие какой-либо информации вызывает тревогу и приводит к зарождению разных слухов.

Россия, к сожалению, продолжает вести себя в Карабахе так, как ей заблагорассудится, и самое тревожное, миндальничать с сепаратистами. Накануне азербайджанские военные потребовали через миротворцев от сепаратистов убрать свой «флаг» с боевого поста в Ходжавенде. В ответ российские военные вместо того, чтобы с пониманием отнестись к этому требованию и вынудить сепаратистов сделать так, как говорит Азербайджан, которому де-юре принадлежат эти территории, нашли «гениальный способ» разрулить конфликт: предложили сепаратистам заменить флаг на армянский.

Одновременно с этим премьер Никол Пашинян на площади «Свободы» в Ереване заявил, что «мы должны превратить наше поражение в победу, и пока существуют два армянских государства, наши герои живы. Пока республики «Арцах» (кавычки наши — Minval.az) и Армения развиваются, их жертвы не бессмысленны, потому что мы говорим о родине их детей, братьев и сестер». О том, чем обернулась фраза Пашиняна «Карабах – это Армения, и точка» известно всем. Но спустя год после войны Ереван и Москва вновь выступают с единых позиций и прибегают к провокациям, пытаясь показать, будто бы проект «арцах» все еще «на плаву».

Происходящие в Карабахе события, напряженность в отношениях с Ираном и США, чей посол в Ереване практически каждую неделю говорит о необходимости приступить к переговорам по «статусу» для Карабаха, не могут не беспокоить. Но в этом нет ничего удивительного. На протяжении последних 30 лет весь мир был против нас. Демонстративно поддерживая целостность Украины и Грузии, Запад не использовал схожих формулировок в своих речах в отношении нашей страны. И казалось, без поддержки этих стран мы не сможем восстановить справедливость. Но смогли. Баку выбрал лучших союзников.

Но в нынешней ситуации несогласные с нашей победой и дальше станут вставлять нам палки в колёса. Но случай с аэропортом в Ходжалы и появлением в Карабахе вертолетов «Терминатор» предоставляет Баку карт-бланш – ситуация в нашу пользу, и мы можем потребовать установления своих блок постов вдоль Лачинского коридора. Словом, отвечать на нарушение трехстороннего соглашения следует адекватно.

Между тем в Сети активно гуляет некая карта «новых территориальных соглашении о мире в Карабахе», согласно которой якобы Азербайджан получит обратно Ходжалы, Агдере и Ходжавенд и весь Лачинский район после завершения строительства альтернативной дороги. Автору этих строк не удалось подтвердить подлинность карты – на сайте РБК, который указывается составителем «новой карты», она отсутствует. Тем не менее сам факт появления этой карты может быть преднамеренным вбросом. Что взамен потребует Россия от Баку? В последние месяцы все чаще ходят слухи о желании Кремля продлить срок присутствия своего контингента в Карабахе, до сих пор не согласован мандат пребывания российских миротворцев в Карабахе. Вероятно, торги ведутся именно вокруг этой темы. Но для чего России увеличивать численность своего контингента в Карабахе, а также стремиться продлить их срок пребывания там? Что задумала Москва? Российские эксперты выдвигают абсурдную версию и называют вероятной причиной желание создать в Карабахе российскую военную базу. Так ли это на самом деле?

Президент Турции с трибуны ООН заявил, что Анкара никогда не смирится с захватом Россией украинского Крыма. 29 сентября он встретится в Сочи с президентом Путиным. В России уже говорят о том, что Эрдоган публично унижает Россию, хотя днем ранее с пеной у рта пропагандисты заверяли, будто бы «Эрдоган прижат к стенке и едет на поклон к Путину». До этого Россия была фактически унижена в результате победы Азербайджана – по улицам на параде Победы в Баку прошла разгромленная российская техника, миру были продемонстрированы осколки найденных в Шуше «Искандеров». Все это сильно пошатнуло имперское самолюбие некоторых персон в Кремле.

Инициатива на стороне Азербайджана, но это не должно давать нам повода расслабиться. Важно не забывать, что тот, кто контролирует Шушу, контролирует весь Карабах. Азербайджан вместе со своими союзниками сумеет противостоять планам тех, чьи действия становятся крайне опасными.

Максуд Салимов