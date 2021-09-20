Президент Алиев направил письмо российскому коллеге

20 сентября, 19:35

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

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В письме говорится: «Уважаемый Владимир Владимирович,

Примите искренние поздравления в связи с успешным проведением выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Победа партии «Единая Россия» на прошедших выборах еще раз подтвердила лидерство партии как ведущей политической силы страны и высокую оценку народом России ее общенациональной политики и многоплановой деятельности.

Убежден, что традиционные отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, имеющие характер стратегического партнерства, будут и впредь крепнуть в интересах наших народов и стран, во имя мира, безопасности и стабильности в регионе.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, а народу дружественной России – процветания и благополучия».

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.