Алиев позвонил Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в ходе телефонного разговора поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой правящей партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму РФ.

«Президент Азербайджана расценил эту победу как показателем оценки со стороны российского народа проводимой под руководством Владимира Путина политики, направленной на развитие и процветание страны», — сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Отмечается, что Путин выразил благодарность за проявленное внимание и поздравление.

«Подчеркнув успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией на основе стратегического партнерства в различных сферах, главы государств обсудили вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества», — отмечается в сообщении.

Алиев также выразил Путину соболезнования в связи с гибелью граждан в при трагическом инциденте в городе Пермь.