Алиев позвонил Путину

20 сентября, 17:57

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в ходе телефонного разговора поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой правящей партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму РФ.

«Президент Азербайджана расценил эту победу как показателем оценки со стороны российского народа проводимой под руководством Владимира Путина политики, направленной на развитие и процветание страны», — сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Отмечается, что Путин выразил благодарность за проявленное внимание и поздравление.

«Подчеркнув успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией на основе стратегического партнерства в различных сферах, главы государств обсудили вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества», — отмечается в сообщении.

Алиев также выразил Путину соболезнования в связи с гибелью граждан в при трагическом инциденте в городе Пермь.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.