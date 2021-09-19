Житель Украины решил сыграть в русскую рулетку и проиграл



Житель Харькова сыграл сам с собой в русскую рулетку, в результате чего был госпитализирован. Для этого он использовал пневматический пистолет.

Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастрофы Министерства здравоохранения Украины.

В учреждении заявили, что мужчина не пытался покончить жизнь самоубийством. Он находился в состоянии хмельного опьянения и вдруг решил «поиграть в русскую рулетку».

42-летний украинец в итоге выжил. Он получил ранение правого виска, с которым и попал в больницу.

Медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего его положили в нейрохирургическое отделение больницы.