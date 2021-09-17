Скандал во Всемирном банке: показатели Азербайджана искусственно занижались в рейтингах Doing Business

Всемирный банк больше не будет выпускать легендарный отчет Doing Business, который показывал легкость ведения бизнеса в разных странах. Не просто так – авторов отчета обвиняют в манипуляциях.

Скандал, как пишет Forbes, спровоцировало расследование американской юридической фирмы WilmerHale, которую в январе 2021 нанял Международный банк реконструкции и развития, одна из структур, входящих в группу Всемирного банка. Причина – подозрения, что менеджмент банка редактировал отчеты Doing Business, которые были одной из важнейших метрик реформ особенно в развивающихся странах.

Детективы проанализироали 5 млн документов, включая внутреннюю переписку сотрудников банка, и собрали устные показания. Что показало расследование? Ключевой вывод – сотрудники Всемирного банка искусственно меняли показатели Китая, Саудовской Аравии и Азербайджана в рейтингах 2018 и 2020 годов.

В расследовании фигурируют действующая глава МВФ Кристалина Георгиева, а также экс-глава Всемирного банк Джим Ён Кима.

В 2017 году топ-менеджмент Всемирного банка во главе с Кимом и Георгиевой начал кампанию по докапитализации. В частности, они пытались убедить Китай увеличить финансирование своей структуры.

Китай, в свою очередь, был недоволен позициями в Doing Business: в рейтинге 2017 года страна занимала только 78-е место, что, по мнению китайских властей, плохо отображало их реформы.

Расследователи зафиксировали ряд встреч между Кимом, Георгиевой, а также руководством Всемирного банка в Тихоокеанском регионе и официальными лицами из Китая незадолго до публикации Doing Business 2018 (осень 2017 года). К примеру, во время ужина с Георгиевой один из чиновников прямо говорил, что рассчитывает, что она поможет «по достоинству оценить» реформы Китая.

Сотрудники отдела Кима в это время активно интересовались позицией страны у аналитиков, которые работали над рейтингом. Оказалось, Китай потерял на семь строчек по сравнению с предыдущей редакцией, опустившись на 85 место. 16 октября 2017 отчет уже собирались отправлять в печать, но вечером того же дня глава офиса Кима попросил приостановить подготовку рейтинга.

На следующий день авторов рейтинга пригласили на совещание, на котором обсуждалось возможное улучшение позиций Китая. Одним из предложений было включить в показатели страны Гонконг, который был пятым в рейтинге. При таком решении Китай бы занял 70-е место. Но, по словам Георгиевой, это было неприемлемо по политическим причинам, и в итоге от этой идеи отказались, решив улучшить экспертную оценку трех отдельных реформ китайских властей. Пересмотр позволил Китаю занять в рейтинге 2018 года 78-е место. В Doing Business-2021 страна занимала 31-ю позицию.

После публикации отчета-2018 Георгиева посетила одного из менеджеров Doing Business в нерабочее время. На прощание она сказала, что это был «очень необычный год», и поблагодарила за «решение проблемы с Китаем».

Георгиева опровергает результаты расследования и «в корне с ними не согласна».

Расследователи WilmerHale не обнаружили доказательств того, что Ким прямо приказывал внести изменения в данные по Китаю. Один из менеджеров Всемирного банка сказал, что «было ясно, что помощники в офисе президента Кима действовали от его имени».

Еще одна ключевая фигура расследования – Симеон Дянков, болгарский экономист, один из авторов концепции отчета Doing Business, топ-менеджер Всемирного банка в 2017-2019 годах. Создатель индекса также играл важную роль в изменении показателей Китая и влиял на оценки других стран.

В январе 2019 во время визита в Саудовскую Аравию Дянков заявил, что страна покажет хорошие результаты в ближайшем рейтинге. Doing Business 2020 подтвердил это утверждение: Саудовская Аравия возглавила топ-лист наиболее прогрессирующих стран.

Как показало расследование, этот успех имеет два объяснения.

Первое – изначально этот рейтинг возглавляла Иордания, что, однако, не понравилось менеджменту Всемирного банка в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В разговоре с командой, готовившей отчет, Дянков прямо сказал, что Иорданию нужно заменить Саудовской Аравией. По словам одного из аналитиков Doing Business, Дянков объяснял решение «социальными и экономическими проблемами» Иордании в то время. Авторам было поручено изменить показатели, и они добавили несколько баллов за саудовскую реформу налога на добавленную стоимость.

Второе – Саудовская Аравия была одним из главных пользователей программы консультаций Всемирного банка для стран со средним и высоким уровнем дохода. Страна финансировала множество подобных программ, и отсутствие прогресса в Doing Business могло демотивировать саудовские власти и в дальнейшем пользоваться услугами советников Всемирного банка.

Еще одним методом искусственного изменения рейтинга отдельных стран был так называемый «Узбекистанский протокол» – негласное правило, согласно которому менеджмент проекта Doing Business мог по собственному усмотрению не учитывать реформы в отдельных странах. Впервые этот подход применили при оценке показателей Узбекистана в одном из рейтингов, отсюда и название.

«Протокол» придумал лично Дянков. В 2019 году от этого пострадал Азербайджан: по личному указанию Дянкова авторы отчета решили не учитывать три реформы, из-за чего страна потеряла несколько позиций. Детективы не смогли выяснить, почему Дянков принял такое решение.