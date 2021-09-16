Авторитетный медицинский журнал The Lancet: массовая ревакцинация от COVID-19 бесполезна



Массовая ревакцинация от коронавируса нового типа COVID-19 на данный момент не является необходимой и может привести к побочным эффектам, считают ученые, среди которых главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан и исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Исследование, проведенное группой, опубликовано в журнале The Lancet.

Эксперты подчеркивают, что ранняя ревакцинация от коронавируса может привести к побочным эффектам – это касается как мРНК-вакцин, так и препаратов на основе аденовируса.

Согласно статье, если использовать мРНК-вакцины, то есть препараты от компаний Pfizer и Moderna, слишком рано или слишком часто, то это может вызвать у пациента миокардит. Вакцины на основе аденовируса, включая «Спутник V», при слишком частом введении могут стать причиной появления синдрома Гийена-Барре.

«Хотя преимущества первичной вакцинации против COVID-19 явно перевешивают риски заражения коронавирусом, могут возникнуть и иные риски, если бустеры будут широко внедряться слишком рано или слишком часто, особенно с вакцинами, которые могут иметь иммуноопосредованные побочные эффекты», – говорится в исследовании.

Международная группа ученых пришла к выводу, что новая волна коронавируса, вызванная дельта-штаммом, усугубила мировой кризис общественного здравоохранения и заставила правительства большинства государств задуматься о необходимости бустерных доз для вакцинированного населения.

«Несмотря на то, что идея дальнейшего сокращения числа случаев COVID-19 путем повышения иммунитета у вакцинированных людей привлекательна, любое решение об этом должно основываться на фактических данных и учитывать преимущества и риски для отдельных лиц и общества», – отмечают эксперты.

Заявления о том, что в ближайшее время может потребоваться бустерная вакцинация, если они не будут подтверждены надежными данными и анализом, могут отрицательно повлиять на доверие к вакцинам и подорвать усилия первичной вакцинации, предупреждают ученые.