Власти Армении: Армянских пленных в Баку никто не пытал, а доклад омбудсмена – фейк

15 сентября, 17:04

Власти Армении опровергли «факты» о пытках армянских пленных в бакинских тюрьмах и назвали их сфабрикованными.

Как сообщает Minval.az, накануне депутат от оппозиционной фракции «Честь имею» Анна Мкртчян с трибуны армянского парламента зачитала отрывки из так называемого «доклада-расследования» омбудсмена страны о том, как в бакинских тюрьмах относятся к армянским пленным.

После выступления Мкртчян началась словесная перепалка между председателем парламента Аленом Симоняном и депутатом.

«Я не понял, для чего нужно было озвучивать эти выдуманные сцены с трибуны НС РА», — сказал Ален Симонян, тем самым указав на то, что доклад армянского омбудсмена содержит многочисленные фейки.

После этого оппозиция и подконтрольные ей СМИ заявили, что Симонян взял на себя «защиту азербайджано-турецких интересов».

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Иранских водителей задержали за незаконную перевозку грузов в Ханкенди

15 сентября, 17:59

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники задержали двух иранских водителей. По данным армянских СМИ, им предъявили обвинение в незаконной перевозке грузов в Ханкенди.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эхсан Захидов сообщил, что задержанные водители незаконно въехали на территорию Азербайджана.

«Автомобили, которые незаконно проехали на территорию Азербайджана через Армению, были задержаны сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы. В отношении водителей этих автомобилей будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики».

Отметим, проверки транспорта начались после того, как стало известно о том, что многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.

СМИ писали, что водителей проверяют на предмет въезда в Карабахский регион, а за повторное нарушение границ страны водитель и его транспорт могут быть арестованы.