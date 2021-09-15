Власти Армении: Армянских пленных в Баку никто не пытал, а доклад омбудсмена – фейк

Власти Армении опровергли «факты» о пытках армянских пленных в бакинских тюрьмах и назвали их сфабрикованными.

Как сообщает Minval.az, накануне депутат от оппозиционной фракции «Честь имею» Анна Мкртчян с трибуны армянского парламента зачитала отрывки из так называемого «доклада-расследования» омбудсмена страны о том, как в бакинских тюрьмах относятся к армянским пленным.

После выступления Мкртчян началась словесная перепалка между председателем парламента Аленом Симоняном и депутатом.

«Я не понял, для чего нужно было озвучивать эти выдуманные сцены с трибуны НС РА», — сказал Ален Симонян, тем самым указав на то, что доклад армянского омбудсмена содержит многочисленные фейки.

После этого оппозиция и подконтрольные ей СМИ заявили, что Симонян взял на себя «защиту азербайджано-турецких интересов».