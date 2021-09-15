«За державу обидно» в переводе на английский

Американская дипломатия на Южном Кавказе угодила в очередной громкий скандал. Госпожа Линн Трейси, посол США в Армении, в очередной раз заявила, что Вашингтон не считает карабахский конфликт решённым, и статус Карабаха еще надо определить.

Подобные заявления госпожа Трейси делала и раньше. Но теперь «ереванскую мечту» вернуть статус в повестку дня она озвучила на фоне жесткой пикировки. Еще после предыдущего аналогичного заявления госпожи Трейси, прозвучавшего 11 сентября, пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева назвала выступление Трейси недопустимым, напомнила, что конфликт остался в прошлом, Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, а «подобное заявление официального представителя США, в то время как подписанием трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года в регионе возникли новые реалии, в том числе возможность нормализовать отношения на основе принципов международного права, служит обострению ситуации и создает необоснованные ожидания у противоположной стороны». Затем появился ответ посольства США в Армении, авторы которого явно пытались и в открытый клинч с Азербайджаном не входить, и своего шефа мадам Трейси как бы не дезавуировать: «Как сопредседатель Минской группы мы по-прежнему привержены долгосрочному и политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Для достижения этой цели мы призываем Армению и Азербайджан как можно скорее вернуться к предметным обсуждениям под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ». Слово «статус» в тексте не появилось, а под расплывчатую формулировку «предметные обсуждения» можно подвести что угодно.

Но на следующее утро мадам Трейси опять заговорила о «статусе».

Не берёмся судить, смотрели ли сотрудники дипмиссии США в Армении культовый советский фильм «Белое солнце пустыни». Но без фразы таможенника Верещагина «мне за державу обидно» тут не обойтись.

В самом деле, у США как у сопредседателя Минской группы ОБСЕ было больше четверти века на то, чтобы реально продвинуть процесс урегулирования и подтолкнуть стороны к «предметным обсуждениям», где тогда на первом месте стоял вывод войск Армении с захваченных азербайджанских земель. Последним по времени появился «план Болтона». Но…от призывов и сквозных региональных турне к реальному «продавливанию» урегулирования Вашингтон так и не перешёл. Сложно, хлопотно, проблемы с местными лоббистами и вообще есть дела поважнее. Точно так же у США был почти год для того, чтобы уяснить для себя, что в регионе началась и закончилась еще одна война, расклад сил сменился диаметрально, повестка дня — тем более. И если в Вашингтоне, упустив шанс до войны, теперь мечтают встроиться в процесс урегулирования, то делать это разумно и логично с учетом послевоенных реалий, то есть разгрома Армении, победы Азербайджана и выполнения резолюций СБ ООН силовым путём. А еще желательно иметь конкретный и «привязанный» к реальности план действий. Теперь самое время говорить о делимитации границы, встраиваться в процесс восстановления освобожденных азербайджанских земель, наконец, готовиться к 2025 году и посоветовать уже Еревану принять во внимание послевоенные реалии. А не пытаться всеми силами поднимать планку ереванских «хотелок» и не заниматься «сеансами массажа в морге», пытаясь выудить из политического небытия вопрос «статуса» (если кому-то неудобно от термина «мусорная корзина» или тех определений, которые дал президент Азербайджана по вопросу «статуса Карабаха»). Более того, есть и интересы самих США, особенно на фоне нынешнего «газового» кризиса в Европе, где цена «голубого топлива» бьет рекорды и уже превысила 950 долларов, и тех надежд, которые Вашингтон возлагает на поставки газа из Азербайджана. А если на такое не хватает ресурсов/энергии/решимости/политической воли, то в дипломатии не зря ценится и умение трижды подумать, прежде чем ничего не сказать.

Но вместо этого госпожа Трейси выступает со своими заявлениями, которые в Баку уже назвали недопустимыми.

И что же — в США сознательно идут на это, осознавая все риски на азербайджанском направлении? Или…

А вот тут есть странности. В самом деле, если Вашингтон всерьёз вознамерился вернуть в повестку дня вопрос «статуса» хотя бы в роли этакого «дефибриллятора» для Минской группы, то об этом должны были бы заявить дипмиссии США и в Ереване, и в Баку. Но посольство США в Азербайджане этой темы не касается. Нет его в релизах Минской группы. Более того, «статус» не упомянут даже в официальном ответе посольства США в Армении! Тема «статуса» не поднимается более нигде, кроме как в устном общении госпожи Трейси с армянскими журналистами. Так что же происходит? Это серьёзная инициатива? Личное мнение госпожи Трейси? Или пробный шар по принципу «схватится — катык, не схватится — айран»? Но послу не полагается высказывать своё личное мнение— это азбука дипломатической этики и субординации. И тем более не полагается вбрасывать пробные шары. Особенно в таких чувствительных вопросах. Для этого есть другие инструменты.

Так что же происходит?

И вот тут уже не получится исключать, что за последние годы, когда деятельность дипмиссий США свелась к чаепитию с «активистами гражданского общества», в американском дипкорпусе банально отвыкли вести настоящую дипломатию, оценивать риски и просчитывать последствия. Провал в Афганистане стал самым масштабным и трагичным, но вряд ли единственным результатом такого «НПО-идеализма». И сегодня провести «работу над ошибками» и вернуть во внешнюю политику профессиональную дипломатию прежде всего в интересах самих США. Если, конечно, там не намерены заниматься исключительно коллекционированием неприятностей

Нурани