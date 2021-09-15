«За державу обидно» в переводе на английский

15 сентября, 15:18

Американская дипломатия на Южном Кавказе угодила в очередной громкий скандал. Госпожа Линн Трейси, посол США в Армении, в очередной раз заявила, что Вашингтон не считает карабахский конфликт решённым, и статус Карабаха еще надо определить.

Подобные заявления госпожа Трейси делала и раньше. Но теперь «ереванскую мечту» вернуть статус в повестку дня она озвучила на фоне жесткой пикировки. Еще после предыдущего аналогичного заявления госпожи Трейси, прозвучавшего 11 сентября, пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева назвала выступление Трейси недопустимым, напомнила, что конфликт остался в прошлом, Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, а «подобное заявление официального представителя США, в то время как подписанием трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года в регионе возникли новые реалии, в том числе возможность нормализовать отношения на основе принципов международного права, служит обострению ситуации и создает необоснованные ожидания у противоположной стороны». Затем появился ответ посольства США в Армении, авторы которого явно пытались и в открытый клинч с Азербайджаном не входить, и своего шефа мадам Трейси как бы не дезавуировать: «Как сопредседатель Минской группы мы по-прежнему привержены долгосрочному и политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Для достижения этой цели мы призываем Армению и Азербайджан как можно скорее вернуться к предметным обсуждениям под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ». Слово «статус» в тексте не появилось, а под расплывчатую формулировку «предметные обсуждения» можно подвести что угодно.

Но на следующее утро мадам Трейси опять заговорила о «статусе».

Не берёмся судить, смотрели ли сотрудники дипмиссии США в Армении культовый советский фильм «Белое солнце пустыни». Но без фразы таможенника Верещагина «мне за державу обидно» тут не обойтись.

В самом деле, у США как у сопредседателя Минской группы ОБСЕ было больше четверти века на то, чтобы реально продвинуть процесс урегулирования и подтолкнуть стороны к «предметным обсуждениям», где тогда на первом месте стоял вывод войск Армении с захваченных азербайджанских земель. Последним по времени появился «план Болтона». Но…от призывов и сквозных региональных турне к реальному «продавливанию» урегулирования Вашингтон так и не перешёл. Сложно, хлопотно, проблемы с местными лоббистами и вообще есть дела поважнее. Точно так же у США был почти год для того, чтобы уяснить для себя, что в регионе началась и закончилась еще одна война, расклад сил сменился диаметрально, повестка дня — тем более. И если в Вашингтоне, упустив шанс до войны, теперь мечтают встроиться в процесс урегулирования, то делать это разумно и логично с учетом послевоенных реалий, то есть разгрома Армении, победы Азербайджана и выполнения резолюций СБ ООН силовым путём. А еще желательно иметь конкретный и «привязанный» к реальности план действий. Теперь самое время говорить о делимитации границы, встраиваться в процесс восстановления освобожденных азербайджанских земель, наконец, готовиться к 2025 году и посоветовать уже Еревану принять во внимание послевоенные реалии. А не пытаться всеми силами поднимать планку ереванских «хотелок» и не заниматься «сеансами массажа в морге», пытаясь выудить из политического небытия вопрос «статуса» (если кому-то неудобно от термина «мусорная корзина» или тех определений, которые дал президент Азербайджана по вопросу «статуса Карабаха»). Более того, есть и интересы самих США, особенно на фоне нынешнего «газового» кризиса в Европе, где цена «голубого топлива» бьет рекорды и уже превысила 950 долларов, и тех надежд, которые Вашингтон возлагает на поставки газа из Азербайджана. А если на такое не хватает ресурсов/энергии/решимости/политической воли, то в дипломатии не зря ценится и умение трижды подумать, прежде чем ничего не сказать.

Но вместо этого госпожа Трейси выступает со своими заявлениями, которые в Баку уже назвали недопустимыми.

И что же — в США сознательно идут на это, осознавая все риски на азербайджанском направлении? Или…

А вот тут есть странности. В самом деле, если Вашингтон всерьёз вознамерился вернуть в повестку дня вопрос «статуса» хотя бы в роли этакого «дефибриллятора» для Минской группы, то об этом должны были бы заявить дипмиссии США и в Ереване, и в Баку. Но посольство США в Азербайджане этой темы не касается. Нет его в релизах Минской группы. Более того, «статус» не упомянут даже в официальном ответе посольства США в Армении! Тема «статуса» не поднимается более нигде, кроме как в устном общении госпожи Трейси с армянскими журналистами. Так что же происходит? Это серьёзная инициатива? Личное мнение госпожи Трейси? Или пробный шар по принципу «схватится — катык, не схватится — айран»? Но послу не полагается высказывать своё личное мнение— это азбука дипломатической этики и субординации. И тем более не полагается вбрасывать пробные шары. Особенно в таких чувствительных вопросах. Для этого есть другие инструменты.

Так что же происходит?

И вот тут уже не получится исключать, что за последние годы, когда деятельность дипмиссий США свелась к чаепитию с «активистами гражданского общества», в американском дипкорпусе банально отвыкли вести настоящую дипломатию, оценивать риски и просчитывать последствия. Провал в Афганистане стал самым масштабным и трагичным, но вряд ли единственным результатом такого «НПО-идеализма». И сегодня провести «работу над ошибками» и вернуть во внешнюю политику профессиональную дипломатию прежде всего в интересах самих США. Если, конечно, там не намерены заниматься исключительно коллекционированием неприятностей

Нурани

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Иранских водителей задержали за незаконную перевозку грузов в Ханкенди

15 сентября, 17:59

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники задержали двух иранских водителей. По данным армянских СМИ, им предъявили обвинение в незаконной перевозке грузов в Ханкенди.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эхсан Захидов сообщил, что задержанные водители незаконно въехали на территорию Азербайджана.

«Автомобили, которые незаконно проехали на территорию Азербайджана через Армению, были задержаны сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы. В отношении водителей этих автомобилей будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики».

Отметим, проверки транспорта начались после того, как стало известно о том, что многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.

СМИ писали, что водителей проверяют на предмет въезда в Карабахский регион, а за повторное нарушение границ страны водитель и его транспорт могут быть арестованы.