Верный ход Азербайджана

К сожалению, язык все еще остается весомым фактором раскола в азербайджанском обществе. На протяжении последних лет почти каждый год между пользователями соцсетей разворачиваются нешуточные баталии на тему необходимости наличия «русского сектора» в нашей стране. На эту тему написана масса статей, опубликовано много постов на форумах и соцсетях. Стороны приводят веские доводы и аргументы, и разбираться в том, кто прав, а кто нет, не имеет никакого смысла, ибо каждый прав по-своему.

Сергей Лавров, глава российского МИДа, недавно печальным тоном констатировал: русский язык за последние 30 лет теряет свои позиции в постсоветских странах. Москва, по его словам, рассчитывает, что «соседи придут к пониманию необходимости сохранять русский язык не потому, что Россия этого хочет, а потому, что это существенно расширяет возможности карьеры и трудоустройства».

Конечно, Сергею Викторовичу стоило бы напомнить, что России следовало бы, наконец, научиться всерьез воспринимать независимость соседей, которые вправе сами решать, на каком языке им говорить, а на каком – нет. Более того, весьма спорным является и аргумент, что русский «расширяет возможности карьеры и трудоустройства», так как новые тенденции демонстрируют иную реальность. Да и, в конце концов, Москву не должно заботить, на каком языке разговаривают казахи, азербайджанцы, грузины и остальные народы. Суверенные страны на постсоветском пространстве не должны постоянно действовать в «языковом вопросе» исключительно с оглядкой на Москву, ведь, согласно элементарной логике, выбор языка – сугубо личное дело каждой страны, и он не должен политизироваться. Но русский язык для России в какой-то степени превратился в политический инструмент, и мы все это наблюдаем.

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Да и главе внешнеполитического ведомства России стоило бы задаться вопросом, почему постсоветские страны демонстративно отказываются от русского языка. Желание создать хаос, вечные происки врагов, танки и закамуфлированные «зеленые человечки» – это и многое другое не могло не изменить отношения и к русскому языку. Стратеги в Российской Федерации просто не оставили этим странам другого выбора.

Вопрос необходимости «русского сектора» актуализировался и в нашей стране. На этот раз поводом для возмущения определенной прослойки граждан стали последние действия российских миротворцев в Карабахском регионе.

Русский язык, оставшийся нам в наследство с тех времён, когда Азербайджан был частью Российской империи, а затем СССР, и сегодня, через 30 лет после восстановления независимости, преподается во множестве школ и университетов нашей страны — таковы уж реалии. Как долго он будет оставаться востребованным — большой вопрос. Тем более что русский язык— один из официальных языков ООН. Но даже самые убежденные сторонники «дерусификации» должны понимать, что этот вопрос нельзя решить в одночасье. В конце концов, азербайджанцы всегда славились своей толерантностью, русскоязычный человек в стране всегда сможет объясниться: его поймут и не упрекнут в незнании родного, хотя, возможно, им будет неприятно слышать речь на чужом языке. Но в стране никогда «не пахло» дискриминацией.

Словом, языковой вопрос крайне сложный. Тем не менее, для устранения «проблемы» с «русским сектором» государство могло бы подготовить специальную программу: скажем, объявить, что количество школ с русским сектором, будут уменьшаться в течение 20 лет, а по истечению этого срока преподавание языка останется, но уже в качестве иностранного. Именно такой плавный переход урегулирования ситуации мог бы быть разумным и эффективным, нежели принятие радикальных шагов, к которым призывают некоторые, и которые могли бы быть чреваты серьезными рисками с учетом того, как болезненно реагирует на вопрос Москва.

Также есть и другой парадоксальный факт. Русскоязычное образование в Азербайджане традиционно востребовано: в стране каждый год выстраивается большая очередь желающих зачислить своих детей в русский сектор. Замечу, что дети лишены права выбора, за них выбирают их родители. Такие родители, как правило, приводят весьма «весомый», на их взгляд, аргумент, дескать, качество обучения в «азсекторе» оставляет желать лучшего. Но это блеф – достаточно взглянуть на уровень знаний среднестатистического ученика «азсектора», чтобы убедиться в том, что оно ничуть не уступает.

Качество образования в стране везде одинаково – другой вопрос, что знание русского языка действительно предоставляет определенные преимущества в расширении кругозора, и с этим не поспоришь. Но и это не проблема для учащихся «азсекторов», где, в том числе прочего преподается и русский язык.

Именно в контексте разворачивающихся каждый год споров весьма примечательным стало заявление министра образования Эмина Амруллаева, согласно которому, в нашей стране планируется увеличить преподавание азербайджанского языка в классах с другими языками.

«Это не означает, что мы против иностранных языков обучения. Опять же, национальные традиции и ценности нашей страны должны быть главным критерием в образовании и воспитании учащихся. Я думаю, что наше общество будет это приветствовать», — сказал он.

Недавно также стало известно, что курс «Историю Победы» во всех классах страны будут преподавать на госязыке.

Все это не может не радовать, и, похоже, в стране решили всерьез заняться донесением до людей, что знание азербайджанского языка открывает перед ними новые возможности.

Что ж, блестящий ход, и главное, правильный. И он, этот ход, несомненно, принесет хорошие плоды в недалеком будущем.

Максуд Салимов

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