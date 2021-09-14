Тюркский совет впредь будет называться иначе

14 сентября 2021 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял нового руководителя представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посла Петра Михалко.

Как говорится в сообщении МИД, П.Михалко передал министру копии своих верительных грамот. Министр Дж.Байрамов поздравил с назначением представителя ЕС, выразил уверенность в том, что он внесет вклад в развитие отношений между Азербайджаном и ЕС.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем эффективном сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, в том числе о визитах высокого уровня, осуществленных в последнее время в Азербайджан, подготовке к предстоящим встречам высокого уровня стран Восточного партнерства, о новом Договоре, который составит правовую основу двусторонних отношений, а также о перспективах сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены также различные вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, в том числе в рамках осуществления проектов в сфере энергетики, расширения сотрудничества в этой сфере.

П.Михалко отметил, что Азербайджан является важным партнером для ЕС и он приложит все усилия для развития этих отношений во всех сферах.

Министр Дж.Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону об агрессии Армении против Азербайджана и ее результатах, неконструктивном подходе, который демонстрировала Армения в урегулировании конфликта в течение последних 28 лет, об освобождении от оккупации наших земель в результате 44-дневной войны, восстановительных работах, проводимых в настоящее время на этих территориях, о планах по дальнейшему развитию территорий.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.