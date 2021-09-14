Азербайджанские военные стали проверять и иранские автобусы

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники с сегодняшнего дня начали проверять не только иранские грузовики, но и автобусы, сообщил в беседе с корреспондентом Aysor.am вице-мэр Гориса Каро Кочарян.

По его словам, у иранских водителей есть «серьезное недовольство» в связи с проверками и они отмечают в беседах с армянской стороной, что лучше вообще не приезжать.

Вице-мэр Гориса также отметил, что в окрестностях полицейского поста Азербайджан сконцентрировал значительные силы.

«Много скоплений. Хотя азербайджанцы не останавливают армянские машины, но также не разрешают, чтобы мы останавливались. Просто пропускают нас и начинают проверять машины с иранскими номерами», — сказал Камо Кочарян.

Проверки транспорта начались после того, как многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.