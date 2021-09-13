Симонян: С 1996 по 2018 годы итоги всех выборов в Армении были сфальсифицированы

13 сентября, 20:56

С 1996 по 2018 годы итоги всех выборов в Армении были сфальсифицированы. Я говорю это как председатель парламента республики. Об этом на заседании Национального Собрания в ходе рассмотрения отчета о деятельности Центральной избирательной комиссии 13 сентября заявил спикер парламента Ален Симонян, прямо противореча заявлениям главы ЦИК.

По словам главы парламента Армении, об этом знают все. «Говорилось, что выборы не были сфальсифицированы, но общественность прекрасно знала, что очень даже были. Поэтому, все попытки говорить о том, что недавние выборы, которые прошли в Армении, были сфальсифицированы, не встречают и не встретят поддержки со стороны населения, поскольку люди прекрасно знают, что эти выборы не были сфальсифицированы. Граждане вполне легитимно заявили о своих предпочтениях», — подчеркнул Симонян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

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Баку предупреждает миротворцев

13 сентября, 17:10

Так при каком же раскладе придётся «принимать дела» генералу Кособокову?

В истории с иранскими грузовиками, въезжающими в Ханкенди по Лачинскому коридору без разрешения официального Баку, Азербайджан сделал ответный ход. В Губадлинском районе, на участке трассы Мегри-Ереван, проходящем по азербайджанской территории, полицейские и таможенники проверяют иранские фуры и взимают пошлину за въезд на территорию Азербайджана. Эти сообщения перепуганным тоном подтвердило и СНБ Армении. Представители блока «Айастан» Роберта Кочаряна уже потребовали пригласить главу СНБ в парламент, «найти формат» для обсуждения создавшейся ситуации, а само заявление СНБ назвали «беззубым». А это верный признак: о «жесткой реакции» в Ереване не могут и мечтать.

Но самые важные «подвижки» происходят на российском треке. Минобороны Азербайджана направило письма в минобороны РФ и командованию миротворческих сил. Как подчеркивают в Баку, юридические и физические лица других стран и принадлежащие им транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, подобные случаи являются нарушением законодательства нашей страны, а также противоречат трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении. Проще говоря, миротворцам напомнили об их обязанностях и посоветовали их надлежащим образом исполнять.

И вот что примечательно: это заявление Минобороны Азербайджана появилось как раз в то время, когда сменяется это самое командование миротворческих сил: генерал-лейтенанта Рустама Мурадова сменил генерал-майор Михаил Кособоков.

Это новое назначение широко обсуждается в нашей стране по вполне понятным причинам. Тем более что господин Кособоков успел «накосячить» и в Грузии (командовал российской базой в оккупированном Сухуми), и в Украине (как указывается на сайте «Миротворец», генерал Кособоков имел самое непосредственное отношение к отправке российского оружия на Донбасс).

Здесь можно, конечно, отметить, что любой российский генерал в Карабахе, вне зависимости от подробностей своей личной биографии, будет представлять ту же страну, которая аннексировала Крым, продолжает войну на Донбассе, а до этого превратила свою «миротворческую миссию» в Сухуми и Цхинвали в оккупацию этих регионов, и добавить, что на возможную подготовку к «грузинскому варианту» указало бы назначение в Ханкенди, к примеру, Марата Кулахметова, который командовал российскими «миротворцами» в Цхинвали в 2008 году, но не Кособокова, который командовал базой в Сухуми, когда все политические решения были уже приняты. Или вообще напомнить о том, что, как ни парадоксально, в оккупированной Абхазии сегодня отчетливый рост антироссийских настроений и обид на Москву. Но это все же предмет гаданий. А вот в чем нет сомнений, так это в том, что принимать дела Кособокову приходится вместе с солидной порцией информации к размышлению.

«Искрит» в Лачинском коридоре и зоне действия миротворцев не в первый раз. И дело не только в иранских фурах. Совсем недавно своими впечатлениями о поездке в Ханкенди делилась в Твиттере депутат парламента греческого Кипра. В Ханкенди появлялся и Вова Вартанов, и многие другие. Еще недавно подобные вопросы в Баку предпочитали решать по конфиденциальным каналам. Но теперь претензии выражены публично, причем от имени минобороны, а не МИД. А это уже другой, более жесткий уровень реагирования.

Более того, накануне в Лачинском районе, то есть вплотную к коридору, завершились совместные учения войск специального назначения Азербайджана и Турции, которая еще к тому же входит в НАТО. Теперь проходят уже трехсторонние учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана. Еще раньше на своих учениях масштабную антитеррористическую «зачистку» отрабатывала Азербайджанская Армия. Которая — и это самое главное — чуть меньше года назад уже продемонстрировала в Карабахе и высочайшую боевую выучку, и отвагу, и патриотизм, одержав блестящую победу над Арменией. И это все по принципу »общего конечного пути» приводит к одному и тому же выводу: на территории Азербайджана ни у кого не получится вести свою игру, не обращая внимания на суверенитет, законы и интересы нашей страны

И хотелось бы, чтобы «десижн-мейкеры» в погонах и без поняли это раньше, чем в висящем на ниточке Лачинского коридора «огрызке» заискрит всерьёз.

Нурани