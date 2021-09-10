Милонов жаждет сразиться с Зеленским на ринге

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что он вызвал бы президента Украины Владимира Зеленского на бой по всем правилам бокса.

«Он занимается спортом, но ради этого боя я бы тоже подкачался, позанимался и уложил бы его», — рассказал он в интервью российскому интернет-порталу News.ru.

Депутат также подчеркнул, что украинская армия убивает его друзей и близких, поэтому он выбрал именно Зеленского для спарринга.

«Мне тяжело было бы остановиться даже после свистка рефери. Это не кровожадно, это справедливо», — резюмировал Милонов.