Милонов жаждет сразиться с Зеленским на ринге

10 сентября, 23:48

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что он вызвал бы президента Украины Владимира Зеленского на бой по всем правилам бокса.

«Он занимается спортом, но ради этого боя я бы тоже подкачался, позанимался и уложил бы его», — рассказал он в интервью российскому интернет-порталу News.ru.

Депутат также подчеркнул, что украинская армия убивает его друзей и близких, поэтому он выбрал именно Зеленского для спарринга.

«Мне тяжело было бы остановиться даже после свистка рефери. Это не кровожадно, это справедливо», — резюмировал Милонов.

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Мурадов представил Гасанову нового главу росмиротворцев Кособокова

10 сентября, 19:25

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который завершил службу в качестве командующего временно размещенным на азербайджанской территории миротворческим контингентом России.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, затем генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы.