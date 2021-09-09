Азербайджан повышает ставки

В Баку обнародованы цифры расходов на оборону и безопасность, заложенных в бюджет 2022 года. Согласно прогнозу по сводному бюджету Азербайджанской Республики на 2022 год, подготовленному Минфином, в следующем году расходы на оборону и безопасность составят 4 млрд. 499 млн. 238,9 тыс. манатов. Обнародованные цифры близки к прошлогодним. Напомним: как было объявлено в декабре 2020 года, бюджетные расходы на оборону и на укрепление национальной безопасности Азербайджана на 2021 год запланированы в объёме 4 млрд 585,8 млн манатов (около $2,7 млрд по текущему курсу).

А теперь вспомним: это примерно на 20% больше, чем военные расходы, запланированные на 2020 год. Кроме того, в нынешнем и будущем году траты на оборону и безопасность составляют чуть более 15% расходной части бюджета. Для сравнения: Североатлантический договор, в основе которой лежит принцип коллективной обороны, предусматривает для стран-членов нижний предел расходов на оборону и безопасность в 2% ВВП, и далеко не все входящие в него государства сегодня «дотягивают» свои военные расходы до этой минимальной планки.

Логика действий официального Баку более чем понятна. Как уже не раз отмечали многие эксперты, прежде всего, Азербайджану необходимо возвести полноценную военную инфраструктуру на освобожденных от оккупации землях. То есть построить военные городки, полигоны, развернуть военные части и т.д. Нужно оборудовать государственную границу. Нужно, наконец, восполнить «матчасть», израсходованную во время войны. Все это известно и отмечалось уже не раз. Как и то, что сформулированной еще в Древнем Риме истины «Хочешь мира — готовься к войне» никто не отменял.

Другой вопрос, что сегодня готовиться к войне заставляет не только эта «древнеримская» логика, но и растущий риск новой войны.

Казалось бы, прошлогодний разгром должен был надолго отучить официальный Ереван от попыток силовой перекройки границ. Тем более что после окончания боевых действий у стран региона появился шанс на долгосрочный мир. Да и в Ереване регулярно звучат заявления о готовности к нормализации отношений с Баку и Анкарой. Но…регулярные инциденты со стрельбой и нарушения прекращения огня, причем и в Карабахе, и на линии государственной границы, этих заявлений, прямо сказать, не подтверждают. А как раз наоборот, свидетельствуют о том, что Ереван сознательно играет на обострение. Вряд ли при помощи таких мелких «булавочных уколов» там рассчитывают перекроить территориальный баланс. Но они решают другую задачу: держать конфликт в «рабочем состоянии» и оттягивать его политическое урегулирование.

Более того, нынешняя «как бы конструктивная» риторика Еревана вполне может оказаться и обманным маневром. В самом деле, говоря о «мире», «диалоге» и т.д., в Армении не обозначают главного — готовности признать территориальную целостность Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к нашей стране. Более того, прочитав хотя бы поздравительные телеграммы, которые направляли ереванские бонзы ханкендинским сепаратистам 2 сентября, нетрудно заметить: высшее руководство Армении по-прежнему рассуждает о «праве народа Арцаха на самоопределение», не считает конфликт решённым и т.д. А если копнуть поглубже, то можно заметить, что в Ереване регулярно заговаривают и о необходимости «преодоления его последствий». Напомним: «преодолением последствий геноцида 1915 года» в армянской «тусовке» именовалось отторжение от Турции шести восточноанатолийских вилайетов. А это не просто тонкости риторики. Это ответ на вопрос, к чему официальные власти готовят общество — к миру с соседями или к новой войне. Тем более что такая «двойная риторика» оставляет стойкое ощущение «дежавю». Никол Пашинян и его команда точно так же вели себя накануне войны. любили поговорить о мире и как бы озвучивали соответствующие заявления — для внешней аудитории. Оставляя при этом за скобками, что мира Армения желает исключительно на своих условиях в территориальном прочтении — так, чтобы оставить за собой и Карабах, и окружающие его районы. А вот на внутреннюю аудиторию звучали уже другие заявления: о «праве народа Арцаха на самоопределение», о том, что «Карабах — это Армения, и точка» и т.д. Одновременно в оккупированном Карабахе сосредотачивались наступательные вооружения, туда было стянуто больше танков, чем Армении вообще позволялось иметь по квотам ДОВСЕ, местные генералы с упоением строили планы оккупации Гянджи, Барды, Тертера, «выхода к Куре» и т.д., а затем перешли от слов к делу — начали войну. И то, что Армения ее проиграла, вовсе не означает, что не она ее начала.

На определенные размышления наводят и судебные процессы в Армении над офицерами среднего звена со стандартными обвинениями: «струсил», «дезертировал», «покинул поле боя» и т.д. Конечно, того, что после разгромного поражения в войне в Армении начнётся поиск виноватых, следовало ожидать. Но все же поиск виновных и «поиск стрелочников» — не синонимы. А в Армении идет именно «поиск стрелочников», где каждый отдельный «кейс» должен навести общество на понятный вывод: да, были конкретные ошибки, допущенные конкретными людьми, если бы не эти ошибки, все было бы по-другому, и наши «армянские орлы» сейчас пили бы чай в Баку, и если эти ошибки исправить, то все можно «переиграть». Особенно если Россия поможет восстановить армию.

А это все, будем реалистами, не позволяет по крайней мере полностью исключать риска новой войны «с подачи» Еревана. Что уже диктует Азербайджану понятную стратегию: держать порох сухим, совершенствовать боевые навыки и укреплять собственную армию. В эту стратегию укладывается многое: и дороги, и аэропорты, которые априори имеют военное значение, и тем более совместные учения спецназа Азербайджана и Турции в Лачине, в двух шагах от Лачинского коридора, которые вызвали в Армении настоящую истерику и плохо скрываемую панику.

А значит, Азербайджан не просто поднимает военные расходы. Наша страна в ответ на безответственное поведение Еревана повышает ставки. В Баку напоминают, что «Железный кулак» на месте. И его новый удар будет посильнее предыдущего. Если, конечно, в Армении не перейдут к конструктивной политике не только на словах

Нурани

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентство развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Защита общественных и государственных интересов».