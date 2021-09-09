Михаил Кособоков – новый командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе

Министр обороны Армении Аршак Карапетян в четверг провел встречу с новым командующим российским миротворческим контингентом, генерал-майором Михаилом Кособоковым. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Ранее Кособоков занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией (Южный военный округ). В свое время Кособоков командовал российской военной базой в оккупированной Абхазии. На посту командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе он сменил Рустама Мурадова.