«Препятствуют обеспечению мира». Гафарова обвинила Армению

6 сентября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на 13-м саммите женщин-спикеров парламентов, организованном Межпарламентским союзом в Вене.

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В ходе выступления председатель Милли Меджлиса напомнила, что в прошлом году Азербайджан за счет собственных возможностей и сил в ходе 44-дневной Отечественной войны положил конец продолжавшейся около 30 лет оккупации со стороны Армении 20% своих территорий и, освободив Карабах, восстановил территориальную целостность.

«10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее заявление, направленное на обеспечение устойчивого мира в регионе. К сожалению, преднамеренное минирование Арменией этих территорий и постоянные провокации на границе препятствуют обеспечению мира», — заявила С.Гафарова.