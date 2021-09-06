«Препятствуют обеспечению мира». Гафарова обвинила Армению

6 сентября, 20:27

6 сентября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на 13-м саммите женщин-спикеров парламентов, организованном Межпарламентским союзом в Вене.

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В ходе выступления председатель Милли Меджлиса напомнила, что в прошлом году Азербайджан за счет собственных возможностей и сил в ходе 44-дневной Отечественной войны положил конец продолжавшейся около 30 лет оккупации со стороны Армении 20% своих территорий и, освободив Карабах, восстановил территориальную целостность.

«10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее заявление, направленное на обеспечение устойчивого мира в регионе. К сожалению, преднамеренное минирование Арменией этих территорий и постоянные провокации на границе препятствуют обеспечению мира», — заявила С.Гафарова.

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Пакистан гарантирует братскому Азербайджану всемерную поддержку

6 сентября, 21:18

6 сентября в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню обороны Пакистана.

На мероприятии участвовал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

В своем выступлении посол заявил, что 56 лет назад солдаты и офицеры Вооруженных сил проявили беспрецедентную храбрость и профессионализм, предотвратив злые замыслы врага: «День обороны и мучеников страны 6 сентября вошел в историю как символ мужества и патриотизма» (цитата по Report).

Посол также коснулся проблемы Джамму и Кашмира: «Очень важно понимать, что для обеспечения мира в Кашмире нужно содействие обеих сторон. Как говорил премьер-министр Пакистана Имран Хан, если Индия сделает шаг к миру, то Пакистан готов приложить все усилия».

Посол также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане: «Надеемся увидеть устойчивое правительство в Афганистане. Надеемся, что в Кабуле будет инклюзивное правление и люди в Афганистане смогут жить в мире и спокойствии… Мы также ценим работу азербайджанского миротворческого контингента в сохранении стабильности в аэропорту Кабула».

«Пакистанцы разделяют радость Азербайджана в связи с победой в 44-дневной Отечественной войне. Наши отношения в сфере безопасности также развиваются. Мы благодарны Азербайджану за поддержку в вопросе Кашмира и всегда готовы поддержать нашу братскую страну», — заявил посол.