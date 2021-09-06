Минобороны России отменило закупку, вызвавшую протест азербайджанской стороны

6 сентября, 16:48

Закупка в рамках тендера на обслуживание казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны России, расположенных на территории Карабаха, которая была указана в российской единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) как т.н. «Республика Нагорный Карабах», была отменена. Об этом Report заявили в службе технической поддержки портала закупок.

«Сама закупка отменена заказчиком. Однако информация о закупке, которая была размещена, не удаляется, даже если закупка была отменена. Для полного удаления текста с сайта необходимо либо решение суда, либо предписание контролирующих органов, в число которых может входить в том числе и федеральная антимонопольная служба», — сообщили в единой информационной системе в сфере закупок.

Ранее министерство иностранных дел Азербайджана выразило протест российской стороне в связи с публикацией этого объявления на портале. В МИД отметили, что «подобная ложная информация не соответствует духу дружеских и партнерских отношений между двумя странами. Противоположная сторона связала случившееся с технической ошибкой, заявила, что будут приняты меры по ее устранению, а в будущем к вопросам подобного рода будут относиться внимательно».

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Гаджиев: Мысли о реванше станут для Армении очередной исторической ошибкой

6 сентября, 19:00

Помощник президента Азербайджана — завотделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев предостерег Армению от попыток реванша в Карабахе.

«Армения как государство сегодня нуждается в мирном сосуществовании со своими соседями. Армения сейчас хочет приобрести оружие, создать армию. Мы (Азербайджан) такого рода действия расцениваем как самоутешение. Если кто-то в этой стране будет думать о реванше, то это станет их очередной исторической ошибкой. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность (в результате войны в Карабахе осенью 2020 года) и будет продолжать обеспечивать безопасность своих границ и граждан», — сказал Гаджиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на HaberGlobal.