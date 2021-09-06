Минобороны России отменило закупку, вызвавшую протест азербайджанской стороны

Закупка в рамках тендера на обслуживание казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны России, расположенных на территории Карабаха, которая была указана в российской единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) как т.н. «Республика Нагорный Карабах», была отменена. Об этом Report заявили в службе технической поддержки портала закупок.

«Сама закупка отменена заказчиком. Однако информация о закупке, которая была размещена, не удаляется, даже если закупка была отменена. Для полного удаления текста с сайта необходимо либо решение суда, либо предписание контролирующих органов, в число которых может входить в том числе и федеральная антимонопольная служба», — сообщили в единой информационной системе в сфере закупок.

Ранее министерство иностранных дел Азербайджана выразило протест российской стороне в связи с публикацией этого объявления на портале. В МИД отметили, что «подобная ложная информация не соответствует духу дружеских и партнерских отношений между двумя странами. Противоположная сторона связала случившееся с технической ошибкой, заявила, что будут приняты меры по ее устранению, а в будущем к вопросам подобного рода будут относиться внимательно».